Vo Francúzsku dolapili jedného z väzňov! Ušli pomocou posteľnej bielizne

DIJON - Vo Francúzsku v piatok dolapili jedného z dvoch mužov, ktorí v noci na štvrtok utiekli z väznice vo francúzskom Dijone. Pri úteku prerezali mreže svojej cely a na slobodu sa dostali pomocou posteľnej bielizne.Píše agentúra AFP.
Muža zatkli južne od Dijonu. Prokurátor Olivier Caracotch, uviedol, že ide o 32-ročného muža, ktorý bol vo väzbe od roku 2023 pre vyhrážky a násilie voči partnerke. Prokurátor uviedol, že v cele zanechal odkaz, že bol vo väzbe „príliš dlho“. Druhý väzeň je stále na úteku. Vo väzbe bol od októbra 2024 za pokus o vraždu v prípade súvisiacom s drogami.
Nuñez na sociálnej sieti X zablahoželal polícii
Minister vnútra Laurent Nuñez na sociálnej sieti X zablahoželal polícii k dolapeniu „jednej z dvoch osôb, ktoré včera utiekli zo zadržiavacieho centra v Dijone“. Fancúzske väznice patria medzi najpreplnenejšie v Európe. V dijonskej väznici je za mrežami 311 ľudí, hoci jej oficiálna kapacita je iba 180 väzňov. Zariadenie z roku 1853 je navyše v zlom stave.