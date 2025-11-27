Francúzsko zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, uviedol Macron

PARÍŽ - Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní desať mesiacov, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
„Nová národná vojenská služba sa má postupne zavádzať od budúceho leta,“ povedal Macron v prejave na vojenskej základni Varces vo francúzskych Alpách. Dobrovoľníci budú slúžiť iba na francúzskej pevnine a v zámorských územiach, nie vo vojenských operáciách v zahraničí, povedal Macron. Francúzsko však neuvažuje o obnovení brannej povinnosti, ktorá sa v krajine skončila v roku 1996.
Cieľom je posilniť obranu proti Rusku
Cieľom najnovšieho kroku je posilniť obranu Francúzska, keďže vojenská agresia Ruska na Ukrajine vystavuje európsky kontinent „veľkému riziku“, povedal Macron. „Keď vyšlete signál slabosti Rusku ... bude pokračovať v postupe,“ povedal Macron v utorok pre rádio RTL. Podľa jeho slov sa Rusko rozhodlo opäť stať sa imperiálnou mocnosťou.
Francúzska armáda a plány záložníkov
Francúzska armáda má v súčasnosti približne 200.000 aktívnych vojakov a viac ako 40.000 záložníkov, čo z nej robí druhú najväčšiu armádu v Európskej únii hneď za Poľskom. Francúzsko chce do roku 2030 zvýšiť počet záložníkov na 100.000.
Povinnú vojenskú službu má desať krajín EÚ: Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Švédsko, uvádza agentúra AP. Nórsko, ktoré nie je členom Únie, má povinnú vojenskú službu pre mužov aj ženy. Dĺžka vojenskej služby sa pohybuje od dvoch mesiacov v Chorvátsku až po 19 mesiacov v Nórsku.