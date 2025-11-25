Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Kurdský vodca Öcalan rokoval s poslancami o integrácii kurdských bojovníkov

Vodca povstaleckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana (na fotografii uprostred).
Vodca povstaleckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana (na fotografii uprostred).
TASR

ISTANBUL - Zakladateľa Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana v pondelok vo väzení vôbec prvýkrát navštívila skupina tureckých poslancov z parlamentného výboru povereného rozpracovaním mierového procesu s Kurdmi. Informovala správa agentúry AFP.

K tomuto kroku došlo šesť mesiacov po tom, čo sa PKK formálne vzdala ozbrojeného boja proti Turecku. Štyri desaťročia násilností si vyžiadali približne 50.000 životov. Ankara začala nepriame rokovania s PKK koncom roka 2024 a Öcalan vo februári vyzval svojich nasledovníkov, aby zložili zbrane a bojovali za práva Kurdov demokratickými nástrojmi. Úlohou parlamentnej komisie je položiť základy mierového procesu a pripraviť právny rámec pre politickú integráciu PKK a jej bojovníkov.

Predsedníctvo tureckého parlamentu vo svojom vyhlásení uviedlo, že stretnutie členov poslaneckého výboru s Öcalanom na väzenskom ostrove Imrali pri Istanbule „viedlo k pozitívnym výsledkom“. Vo vyhlásení sa uvádza, že diskutovali o podmienkach rozpustenia a odzbrojenia PKK a o pláne integrácie kurdských bojovníkov do sýrskej armády.

Öcalan viedol mierový proces

Öcalan (76) viedol mierový proces zo svojej cely na ostrove Imrali, kde je od roku 1999 v samoväzbe. Začiatkom novembra vyzval všetky zainteresované strany, aby sa všemožne zasadili za úspech mierového procesu v Turecku.

Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA PKK považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.

