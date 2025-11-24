Plán na ukončenie vojny na Ukrajine je na spadnutie: USA hovoria o posledných metroch! EÚ navrhla úpravy

ŽENEVA - V Ženeve sa cez víkend zišli poradcovia USA, Ukrajiny a hlavných európskych štátov, aby doladili nový 28-bodový plán na ukončenie vojny. Podľa amerických vyjednávačov je riešenie extrémne blízko – vraj „na posledných metroch“.
Ruské jednotky pomaly, no neúnavne tlačia pozdĺž celej frontovej línie a ukrajinské straty narastajú. Práve uprostred tohto napätia sa v Ženeve stretli bezpečnostní poradcovia USA, Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Ukrajiny, aby pokračovali v rokovaniach o novom americkom mierovom návrhu. Jednotná zhoda však stále nie je na dohľad – ani európske štáty, ani Kyjev nie sú s viacerými bodmi dokumentu spokojní.
Americký prezident Donald Trump reagoval ostro. Podľa neho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prejavuje „nulovú vďačnosť“ za to, že Washington hľadá spôsob, ako zastaviť krvavý konflikt.
Kellogg: „Zostávajú posledné metre. Skutočne sme tak blízko.“
Napriek napätiu poslal Spojeným štátom optimistický signál ich osobitný vyslanec pre Ukrajinu, bývalý generál Keith Kellogg. V rozhovore pre Fox News označil plán za kvalitný základ, na ktorom sa dá stavať.
„Rámec existuje, teraz sa ním treba prepracovať až do konca,“ uviedol. Podľa neho sú „posledné desiatky metrov najťažšie“, ale situácia podľa vojenského pohľadu smeruje k dohode. „Sme na posledných dvoch metroch – takmer tam,“ dodal.
Kellogg tiež pripomenul, že ukrajinský odpor k ústupkom je pochopiteľný: „Je to postoj, ktorý zaujímajú kvôli vlastným ľuďom. No nastal čas robiť múdre rozhodnutia.“
Americký minister zahraničia Marco Rubio po rokovaniach zdôraznil, že v Ženeve vznikol „základný dokument“ a sporné body sú „jednoznačne ohraničené“. Podľa neho nie sú neprekonateľné, ale vyžadujú ďalšiu prácu, než môže byť materiál predložený Kremľu.
Spoločné vyhlásenie USA a Ukrajiny: práca pokračuje každý deň
Na záver stretnutia vydali USA a Ukrajina spoločné stanovisko, podľa ktorého budú v „najbližších dňoch“ pokračovať v intenzívnej práci na návrhu a koordinovať ho s európskymi partnermi. Obe strany deklarovali, že diskusie boli „vysoko produktívne“ a že každý budúci kompromis musí plne rešpektovať ukrajinskú suverenitu.
Kyjev tiež poďakoval USA za ich podporu – čo je v ostrom kontraste s Trumpovým hodnotením Zelenského postoja.
Nemecko: Európske otázky boli z návrhu odstránené
Pre Európu je vývoj pozitívnejší. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v rozhovore pre Deutschlandfunk označil aktualizovaný plán za „zásadný úspech“.
„Všetky otázky, ktoré sa týkajú Európy a NATO, boli z návrhu vypustené. Je to veľké víťazstvo včerajších rokovaní,“ zdôraznil Wadephul.
Opäť pripomenul, že Ukrajina a Európa musia byť pri stole a žiadne riešenie sa nemôže vyjednať mimo nich.
Opravený plán má odstrániť najspornejšie body. No riziká pre Ukrajinu zostávajú
V noci potvrdili USA a Ukrajina, že v Ženeve dokončili „spresnený rámec“ pre ukončenie vojny. Podľa dokumentu, ktorý bude musieť schváliť americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, je základom dohody rešpektovanie ukrajinskej štátnej celistvosti.
Pôvodná verzia návrhu – pripravená po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi – rátala s veľmi tvrdými požiadavkami:
- Ukrajina by stratila rozsiahle územia, vrátane tých, ktoré Rusko ani neovláda,
- armáda by bola limitovaná na 600-tisíc vojakov,
- krajina by sa zaviazala, že nevstúpi do NATO.
Európske vlády podľa Reuters navrhli úpravy – napríklad zvýšenie povoleného počtu vojakov v čase mieru na 800-tisíc a nesúhlas s rozsiahlymi územnými stratami.
Ako bude vyzerať konečná verzia návrhu, zatiaľ nie je jasné. Jedno však už teraz platí: rokovania bežia v najvyššom tempe a napätie v prípravnom tíme rastie každou hodinou.
Reakcia Európskej únie na návrh dohody
Európska únia zverejnila najnovšie stanovisko k rámcu dohody medzi USA a Ukrajinou. Podľa vyhlásenia konzultovaného viacerými európskymi lídrami obsahuje dokument „kľúčové prvky potrebné pre spravodlivý a dlhodobý mier“, no zároveň „vyžaduje ďalšiu prácu“.
Únia pripomína, že žiadna budúca dohoda nesmie obmedziť právo Ukrajiny „určiť si svoju budúcnosť“ a musí rešpektovať jej plnú nezávislosť. Brusel zároveň zdôrazňuje, že Európa musí byť pri rokovaniach priamo prítomná a nesmie zostať len v pozícii pozorovateľa.
Stanovisko dopĺňa, že ak má byť mier udržateľný, musí byť vytvorený „v úzkej koordinácii s európskymi partnermi“ a v súlade so zásadami, ktoré Únia prijala po roku 2022.