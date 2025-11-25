Šok pre Rusov: Ukrajinci zneškodňujú ich superzbrane hudbou! Zostrelili 19 nadzvukových Kinžalov

KYJEV - Ruská hypersonická raketa Kinžal, ktorú Kremeľ roky opisuje ako nezastaviteľnú, má podľa ukrajinskej jednotky Night Watch skrývať zásadnú slabinu. Tvrdia, že jej navigáciu vedia narušiť vlastným elektronickým signálom — postaveným na prerobenej piesni.
Ukrajina prišla so spôsobom, ktorý znie absurdne, no podľa jej špecialistov funguje: hypersonickú raketu Kinžal možno údajne zmiasť hudbou prevedenou do technického signálu. Jednotka elektronického boja Night Watch opisuje, že takýmto spôsobom dokáže narušiť jej navigáciu. Portál 404 Media zverejnil ich výpovede a detaily o metóde.
Kinžal sa orientuje podľa satelitov. Night Watch mu „vstúpi do komunikácie“
Raketa Kinžal počas letu priebežne kontroluje svoju polohu cez ruský satelitný systém a nastavuje dráhu tak, aby trafila cieľ. Ukrajinský tím tvrdí, že tento proces vie narušiť vlastným signálom, ktorý prekryje komunikáciu medzi raketou a ruskými satelitmi. Raketa potom začne pracovať s chybnými údajmi.
Rušičkou je prerobená pieseň o Banderovi
Night Watch zvolili rušivý signál, ktorý má nielen technický, ale aj symbolický rozmer. Podľa 404 Media prekonvertovali ukrajinskú pieseň „Náš otec je Bandera“ do binárnej podoby a tú vysielajú smerom k rakete.
Jeden z členov tímu priznáva, že ide aj o určitý odkaz Moskve: „Je to svojský vtip. Rusko používa Banderu vo svojej propagande, aby vykreslilo Ukrajincov ako nacistov.“
Druhý signál tvrdí, že raketa je „v Lime“. A Kinžal zmení smer tak prudko, že sa zlomí
Okrem piesne jednotka vysiela aj signál nazývaný Lima systém. Ten rakete „nahovorí“, že sa nachádza v Lime v Peru. Navigácia Kinžalu následne prudko mení smer, aby sa pokúsila trafiť pôvodné naprogramované súradnice. Pri hypersonickej rýchlosti to však spôsobí extrémne preťaženie.
Podľa člena Night Watch sa raketa doslova roztrhne: „Keď sa Kinžal pokúsil takto rýchlo otočiť, trup jednoducho nezvládol rýchlosť. Rozpolil sa. Jeho vlastná rýchlosť sa obrátila proti nemu.“
Za dva týždne údajne zničili 19 rakiet
Night Watch tvrdí, že s týmto systémom dokázali v priebehu dvoch týždňov zneškodniť 19 ruských rakiet Kinžal.
Ak by sa metóda potvrdila ako dlhodobo funkčná, šlo by o mimoriadne významný prelom — Kinžal je pre Ukrajinu jednou z najnebezpečnejších zbraní, používanou na útoky proti energetickej infraštruktúre.
Rusko pridáva prijímače. Ukrajinci: „Aj tak to nefunguje“
404 Media uvádza, že Rusko reaguje technickými úpravami: postupne zvyšuje počet satelitných prijímačov v rakete, najprv z ôsmich na 12 a najnovšie až na 16.
Night Watch však tvrdí, že tieto zmeny sú zbytočné. „Pri poslednej rakete, ktorú sme zhodili, už mali 16 prijímačov. Nepomohlo im to,“ povedal člen jednotky.
Citlivý úder pre Kremeľ: Kinžal je symbol aj propaganda
Kinžal neplní len vojenskú úlohu. Pre Vladimira Putina je zároveň dôležitým symbolom — v prejavoch ho spomína ako dôkaz technickej sily Ruska. Ak by Ukrajina našla lacný a opakovateľný spôsob, ako túto zbraň vyraďovať z hry, bola by to pre Moskvu mimoriadne nepríjemná rana.