Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie

Raketa Kinžal, ktorú nesie na podvozku ruská stíhačka MIG-31K
Raketa Kinžal, ktorú nesie na podvozku ruská stíhačka MIG-31K (Zdroj: SITA/AP/Pavel Golovkin)
KYJEV - Podľa analýzy Financial Times dokázala ruská armáda upraviť svoje balistické aj hypersonické rakety tak, aby zmiatli ukrajinské systémy Patriot. Úspešnosť obrany dramaticky klesla a Kyjev sa obáva vážnych následkov ešte pred zimou.

Prudký prepad úspešnosti

Ukrajina zaznamenala v lete zlepšenie, keď sa jej podarilo zostreliť približne 37 percent ruských balistických rakiet. Len o mesiac neskôr však nastal dramatický zlom – v septembri klesla úspešnosť na šesť percent, a to napriek tomu, že Rusko odpálilo menej striel. Ako pripomína denník Financial Times (FT), ide o dôsledok úprav na raketách Iskander-M a hypersonických Kinžaloch.

Nedávne útoky tento trend potvrdili. V prvej októbrovej strede odpálilo Rusko štyri rakety Iskander – všetky prešli obranou a zasiahli svoje ciele. Podobná situácia nastala aj v lete, keď ruské strely zasiahli viaceré ukrajinské továrne na výrobu dronov vrátane závodu, kde sa montujú turecké Bayraktary.

Nová taktika Moskvy

Podľa zdrojov FT rakety najprv kopírujú štandardnú letovú dráhu, potom však náhle menia kurz a klesajú pod strmým uhlom. V niektorých prípadoch vykonávajú rýchle manévre, ktoré mätú obranné rakety vypálené zo systémov Patriot. Výsledok je jasný: obrana nestíha reagovať.

Raketový analytik Fabian Hoffman z Univerzity v Osle vysvetlil, že ide pravdepodobne o softvérové zmeny v navigačných systémoch. „Je relatívne jednoduché naprogramovať raketu na prudší koncový let alebo sériu manévrov,“ uviedol. Práve tieto úpravy považujú ukrajinskí a západní predstavitelia za skutočný „gamechanger“ pre Rusko.

Slabnúce Patrioty

Ukrajina sa ocitla v ešte zložitejšej situácii, pretože časť amerických systémov Patriot bola pri predchádzajúcich útokoch poškodená. V minulosti ich chránili ďalšie prostriedky – napríklad európske systémy Iris-T – no aj tie boli zničené alebo vážne poškodené. Patrioty tak musia bojovať osamote, hoci ide o jediné zbrane schopné zostreliť ruské balistické rakety.

FT pripomína, že Ukrajina pravidelne zdieľa údaje o nasadení Patriotov s Pentagónom, aby sa ich softvér dal prispôsobovať novým ruským taktikám. Problém je, že tieto aktualizácie často zaostávajú za rýchlosťou, akou Moskva vylepšuje svoje zbrane.

Výzva Zelenského spojencom

Do debaty sa vložil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyhlásil, že spojenci musia Kyjevu dodať viac systémov protivzdušnej obrany, inak sa krajina stane pred zimou zraniteľnejšou než kedykoľvek predtým. Pripomenul, že Rusko sa tradične vracia k útokom na energetickú infraštruktúru, aby uvrhlo obyvateľstvo do tmy a podlomilo morálku.

Zatiaľ čo Moskva zvyšuje tlak sofistikovanejšími raketami, Kyjev bojuje s nedostatkom interceptorov aj funkčných batérií Patriotov. Ako konštatuje Financial Times, práve toto zhoršenie bilancie obrany môže zásadne ovplyvniť dynamiku vojny v najbližších mesiacoch.

