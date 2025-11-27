Dominikánska republika sprístupní USA svoje zariadenia na protidrogové operácie

SANTO DOMINGO - Dominikánska republika povolí Spojeným štátom využívať vojenskú základňu a letisko v rámci amerických protidrogových operácií, povedal v stredu prezident Luis Abinader. Tento krok prichádza v čase napätej situácie v Karibiku medzi USA a Venezuelou. Informuje o tom agentúra AFP.
USA dostali prístup k letiskám v Dominikánskej republike
„Povolili sme Spojeným štátom na obmedzené obdobie využívať obmedzené oblasti na leteckej základni San Isidro a medzinárodnom letisku Las Americas na logistické operácie lietadiel“ vrátane tankovania a prepravy vybavenia a personálu, povedal Abinader v prítomnosti amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Ten v stredu pricestoval do hlavného mesta Santo Domingo, aby rokoval o obchodovaní s drogami v karibskom regióne.
Hegseth potvrdil „dočasné nasadenie amerických vojakov a lietadiel“ a dodal, že Washington berie protidrogovú misiu „smrteľne vážne“. „V boji proti narkoteroristom sme ochotní prejsť do ofenzívy, a to spôsobom, ktorý zmení dynamiku celého regiónu a podľa nášho názoru prinesie našim partnerom bezpečnosť, stabilitu a istotu,“ zdôraznil americký minister. „Musíme čeliť narkoteroristom a ich nelegálnym aktivitám silou a rýchlym konaním. Je to jediný jazyk, ktorému rozumejú,“ dodal.
Napätie medzi USA a Venezuelou
V uplynulých mesiacoch sa stupňuje napätie medzi americkou vládou prezidenta Donalda Trumpa a venezuelským režimom prezidenta Nicolása Madura. Konflikt súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s americkými útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy, ktoré si doposiaľ vyžiadali desiatky obetí. Posádky takýchto lodí americká administratíva opakovane označila za „narkoteroristov“. Washington však doteraz nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Maduro označený za lídra kartelu
Spojené štáty považuje Madura za lídra zločineckej skupiny Cartel de los Soles (Kartel sĺnk) a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
V pondelok USA označili spomínaný kartel za zahraničnú teroristickú organizáciu. Takéto označenie Washingtonu umožní zasiahnuť objekty spojené s Madurom vo Venezuele.
Dominikánska republika v polovici novembra s USA spolupracovala na spoločnej operácii, v rámci ktorej z lode pri pobreží tejto karibskej krajiny zaistili približne 500 kilogramov kokaínu. Akcia bola súčasťou americkej operácie Southern Spear.