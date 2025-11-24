Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

MIMORIADNY ONLINE Posun v mierových snahách pre Ukrajinu: Ženeva prináša návrh, útok na Charkov má obete

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zobraziť galériu (2)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: TASR/AP/Yavuz Ozden/Dia Photo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

ŽENEVA - Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

6:47 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po nedeľných rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie. Nie je podľa americkej stanice jasné, či zo Ženevy odišli aj ďalší predstavitelia USA.

6:27 Pri ruskom dronovom útoku na ukrajinské mesto Charkov v nedeľu večer zahynuli najmenej štyria ľudia a 17 ďalších utrpelo zranenia, oznámil primátor mesta Ihor Terechov. Informuje o tom agentúra AFP.

6:06 Americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o možnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch, kde by rokoval s prezidentom Donaldom Trumpom o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Uskutočnenie cesty bude závisieť od výsledku rozhovorov v Ženeve, uviedli v nedeľu podľa stanice CBS News a agentúry Reuters nemenovaní predstavitelia.

Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.

„Diskusie ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a identifikovaní jasných ďalších krokov,“ píše sa v texte vyhlásenia. Americkí a ukrajinskí činitelia sa podľa neho dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že v priebehu tohto procesu zostanú v úzkom kontakte s európskymi predstaviteľmi.

Americká (ľavica) a ukrajinská (pravica) delegácia na začiatku rokovaní v misii USA pri medzinárodných organizáciách v Ženeve.
Zobraziť galériu (2)
Americká (ľavica) a ukrajinská (pravica) delegácia na začiatku rokovaní v misii USA pri medzinárodných organizáciách v Ženeve.  (Zdroj: SITA/AP/Martial Trezzini/Keystone)

Konečné rozhodnutia týkajúce sa upraveného a spresneného mierového rámca podľa Bieleho domu prijmú prezidenti USA a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters a stanica CBS News predtým v nedeľu informovali, že Zelenskyj by mohol už tento týždeň navštíviť USA.

Biely dom v samostatnom stanovisku, ktoré ale ukrajinská strana nezverejnila, podľa Reuters uviedol, že nová podoba mierového plánu obsahuje posilnené bezpečnostné záruky a podľa ukrajinskej delegácie tiež „odzrkadľuje národné záujmy“ ich krajiny. Kyjev sa k tomu podľa agentúry bezprostredne nevyjadril.

Zástupcovia Ukrajiny a USA v Ženeve potvrdili, že sú pripravení pokračovať v spolupráci s cieľom zabezpečiť mier, ktorý zaručí bezpečnosť, stabilitu a obnovu Ukrajiny. Ukrajinská delegácia podľa spoločného vyhlásenia takisto „opätovne vyjadrila vďaku za neochvejnú angažovanosť Spojených štátov a osobne prezidenta Donalda Trumpa za ich neúnavné úsilie zamerané na ukončenie vojny a straty na ľudských životoch“, dodal Biely dom.

Pôvodná verzia amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili tento týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Vyhlásenie zverejnené Bielym domom podľa agentúry AFP zrejme naznačuje, že v návrhu došlo k určitým zmenám. Tie požadoval Kyjev, keďže plán obsahoval viaceré nekompromisné požiadavky Moskvy, poznamenala francúzska agentúra.

Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom, uviedol Pellegrini

Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom. Ostáva však podľa neho ešte veľa práce a teraz je najdôležitejšie, aby bola dosiahnutá skutočná dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti X.

Pellegrini v príspevku zverejnenom v angličtine ocenil prezidenta USA a jeho tím, ktorí podľa neho neúnavne pracujú na dosiahnutí mieru na Ukrajine. Dvadsaťosembodový plán, ktorého úplné znenie zverejnili médiá tento týždeň, je podľa hlavy štátu veľmi silným a veľmi vážnym prvým krokom.

„Mnoho ľudí hovorí, že je to doteraz najrealistickejší plán. Samozrejme, stále je pred nami veľa práce – ako vždy –, ale je to veľký krok správnym smerom. Teraz je najdôležitejšie dosiahnuť skutočnú dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorú silne podporujú USA, EÚ, NATO a všetci kľúčoví medzinárodní partneri. Takto sa dosahujú výsledky,“ napísal prezident SR.

Zverejnená verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

V Ženeve sa v nedeľu konali rokovania predstaviteľov USA, Ukrajiny a európskych štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na nich zúčastnil, povedal, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Podľa neho bol vypracovaný základný dokument a zúžený okruh sporných bodov. Medzi otvorenými otázkami zostáva napríklad budúca úloha EÚ a NATO a bezpečnostné záruky.

Člen ukrajinskej delegácie a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany štátu Rustem Umerov predtým uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Nervozita pred rokovaniami v
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Zahraničné
To myslí vážne?! Štátny
To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom
Domáce
Adelina Panina predpovedala koniec
Jasnovidka to vie presne: Takto sa skončí vojna na Ukrajine! Pozná aj dátum, všetko zariadi kozmos
Zahraničné
Slovensko podľa Kollára zaplatilo
Slovensko podľa Kollára zaplatilo vyše 4 miliárd eur na pomoc Ukrajine: Našim rodinám vraj vláda bierie stovky eur
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Prominenti
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Správy
Asistent trénera Slovana Michal Dostál po výhre s Michalovcami: Tímový a pracovitý výkon, sme radi za výhru
Asistent trénera Slovana Michal Dostál po výhre s Michalovcami: Tímový a pracovitý výkon, sme radi za výhru
Zoznam TV

Domáce správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
Pravidlá cestnej premávky čaká
Pravidlá cestnej premávky čaká ZMENA: Chodci získajú väčšiu ochranu, vodičom pribudnú nové povinnosti!
Domáce
Top udalosti týždňa, ktoré
Top udalosti týždňa, ktoré medzi Slovákmi rezonovali: Sledujete aktuálne dianie? Otestujte sa v KVÍZE
Domáce
MatFyz Connections: Výnimočné vedecké objavy a 45 rokov FMFI UK v Bratislave
MatFyz Connections: Výnimočné vedecké objavy a 45 rokov FMFI UK v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

Medzinárodné letisko Vilnius vo
Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny: Niektoré lety boli odklonené
Zahraničné
Dym stúpa po izraelskom
Delegácia Hamasu rokovala v Káhire so šéfom egyptskej tajnej služby o Gaze
Zahraničné
Siniša Karan (vľavo vpredu),
Víťazom predčasných volieb v Republike srbskej sa stal Dodikov spojenec Karan
Zahraničné
Ilustračné foto
Slovinci v referende odmietli zákon o asistovanej samovražde
Zahraničné

Prominenti

Tlačová konferencia Fight Night
Rytmus spôsobil v šou totálny chaos. Diváci mu to dali vyžrať: Máš IQ húpacieho koníka!
Domáci prominenti
Ťažké detstvo Doroty z
Ťažké detstvo Doroty z markizáckej Farmy: Zmlátil moju tehotnú mamu s káblami!
Domáci prominenti
Pamätáte si Saxanu? Pôvabná
Pamätáte si Saxanu? Pôvabná Černocká má už 76: Krása jej ostala dodnes!
Osobnosti
FOTO Odovzdávanie cien Český Slávik
Módna pohroma Ewa Farna: Návrhárka reaguje na kritiku, týmito slovami sa bráni
Domáci prominenti

Zaujímavosti

DOBA ĽADOVÁ už o
DOBA ĽADOVÁ už o pár rokov?! Vedci varujú pred mrazivým scenárom, ktorý má zasiahnuť Európu: Mali by sme sa pripraviť?
Zaujímavosti
Kto má pikantnejšie myšlienky
Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo
Zaujímavosti
Cievne metličky na stehnách:
Cievne metličky na stehnách: Prečo vznikajú a ako ich možno odstrániť
vysetrenie.sk
HROZIVÝ signál tesne pred
HROZIVÝ signál tesne pred smrťou: Ak počujete TENTO ZVUK, prichádzajú posledné hodiny života
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce

Ekonomika

Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Ostatné
Slovenská hviezda v Česku zažiarila a vychytala triumf s lídrom: Každý môže poraziť každého
Slovenská hviezda v Česku zažiarila a vychytala triumf s lídrom: Každý môže poraziť každého
Tipsport ELH
Pérez prišiel s návrhom, ktorý vyžaduje zmenu stanov: Najväčšia demonštrácia hodnoty Realu Madrid
Pérez prišiel s návrhom, ktorý vyžaduje zmenu stanov: Najväčšia demonštrácia hodnoty Realu Madrid
La Liga
Striedajúci Dávid Hancko pomohol k čistému kontu: Atlético spasil nešťastný vlastný gól
Striedajúci Dávid Hancko pomohol k čistému kontu: Atlético spasil nešťastný vlastný gól
La Liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Bezpečnosť
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň od 24.11.-30.11.: Prichádza obdobie pravdy, hviezdy odhaľujú, čo už nemožno predstierať
Zábava
Horoskop na týždeň od 24.11.-30.11.: Prichádza obdobie pravdy, hviezdy odhaľujú, čo už nemožno predstierať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pravidlá cestnej premávky čaká
Domáce
Pravidlá cestnej premávky čaká ZMENA: Chodci získajú väčšiu ochranu, vodičom pribudnú nové povinnosti!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Posun v mierových snahách pre Ukrajinu: Ženeva prináša návrh, útok na Charkov má obete
Top udalosti týždňa, ktoré
Domáce
Top udalosti týždňa, ktoré medzi Slovákmi rezonovali: Sledujete aktuálne dianie? Otestujte sa v KVÍZE
Takto vyzerá 60-ročná americká
Zahraničné
TÁTO modelka vyzerá DOKONALE aj v pokročilom veku: NEUVERÍTE kde sú jej korene, TAKTO vyzerá len v spodnej bielizni

Ďalšie zo Zoznamu