MIMORIADNY ONLINE Posun v mierových snahách pre Ukrajinu: Ženeva prináša návrh, útok na Charkov má obete

ŽENEVA - Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
6:47 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po nedeľných rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie. Nie je podľa americkej stanice jasné, či zo Ženevy odišli aj ďalší predstavitelia USA.
6:27 Pri ruskom dronovom útoku na ukrajinské mesto Charkov v nedeľu večer zahynuli najmenej štyria ľudia a 17 ďalších utrpelo zranenia, oznámil primátor mesta Ihor Terechov. Informuje o tom agentúra AFP.
6:06 Americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o možnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch, kde by rokoval s prezidentom Donaldom Trumpom o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Uskutočnenie cesty bude závisieť od výsledku rozhovorov v Ženeve, uviedli v nedeľu podľa stanice CBS News a agentúry Reuters nemenovaní predstavitelia.
Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.
„Diskusie ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a identifikovaní jasných ďalších krokov,“ píše sa v texte vyhlásenia. Americkí a ukrajinskí činitelia sa podľa neho dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že v priebehu tohto procesu zostanú v úzkom kontakte s európskymi predstaviteľmi.
Konečné rozhodnutia týkajúce sa upraveného a spresneného mierového rámca podľa Bieleho domu prijmú prezidenti USA a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters a stanica CBS News predtým v nedeľu informovali, že Zelenskyj by mohol už tento týždeň navštíviť USA.
Biely dom v samostatnom stanovisku, ktoré ale ukrajinská strana nezverejnila, podľa Reuters uviedol, že nová podoba mierového plánu obsahuje posilnené bezpečnostné záruky a podľa ukrajinskej delegácie tiež „odzrkadľuje národné záujmy“ ich krajiny. Kyjev sa k tomu podľa agentúry bezprostredne nevyjadril.
Zástupcovia Ukrajiny a USA v Ženeve potvrdili, že sú pripravení pokračovať v spolupráci s cieľom zabezpečiť mier, ktorý zaručí bezpečnosť, stabilitu a obnovu Ukrajiny. Ukrajinská delegácia podľa spoločného vyhlásenia takisto „opätovne vyjadrila vďaku za neochvejnú angažovanosť Spojených štátov a osobne prezidenta Donalda Trumpa za ich neúnavné úsilie zamerané na ukončenie vojny a straty na ľudských životoch“, dodal Biely dom.
Pôvodná verzia amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili tento týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Vyhlásenie zverejnené Bielym domom podľa agentúry AFP zrejme naznačuje, že v návrhu došlo k určitým zmenám. Tie požadoval Kyjev, keďže plán obsahoval viaceré nekompromisné požiadavky Moskvy, poznamenala francúzska agentúra.
Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom, uviedol Pellegrini
Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom. Ostáva však podľa neho ešte veľa práce a teraz je najdôležitejšie, aby bola dosiahnutá skutočná dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti X.
Pellegrini v príspevku zverejnenom v angličtine ocenil prezidenta USA a jeho tím, ktorí podľa neho neúnavne pracujú na dosiahnutí mieru na Ukrajine. Dvadsaťosembodový plán, ktorého úplné znenie zverejnili médiá tento týždeň, je podľa hlavy štátu veľmi silným a veľmi vážnym prvým krokom.
„Mnoho ľudí hovorí, že je to doteraz najrealistickejší plán. Samozrejme, stále je pred nami veľa práce – ako vždy –, ale je to veľký krok správnym smerom. Teraz je najdôležitejšie dosiahnuť skutočnú dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorú silne podporujú USA, EÚ, NATO a všetci kľúčoví medzinárodní partneri. Takto sa dosahujú výsledky,“ napísal prezident SR.
Zverejnená verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
V Ženeve sa v nedeľu konali rokovania predstaviteľov USA, Ukrajiny a európskych štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na nich zúčastnil, povedal, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Podľa neho bol vypracovaný základný dokument a zúžený okruh sporných bodov. Medzi otvorenými otázkami zostáva napríklad budúca úloha EÚ a NATO a bezpečnostné záruky.
Člen ukrajinskej delegácie a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany štátu Rustem Umerov predtým uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.