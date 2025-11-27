Dal svoje slovo: Srbi sa môžu v ťažkých časoch spoľahnúť na pomoc Maďarov, vyhlásil Orbán

BUDAPEŠŤ - Srbi sa v týchto ťažkých časoch môžu spoľahnúť na pomoc Maďarov. Podľa agentúry MTI to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Subotici, informuje spravodajca v Budapešti.
Orbán označil za česť prevziať spoločne s Vučičom cenu Istvána Pásztora, bývalého predsedu Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ). Premiér sa poďakoval za podporu, ktorú Maďarsko dostalo od Srbska a od prezidenta Vučiča, a potvrdil, že Srbi sa tiež môžu vždy spoľahnúť na pomoc Maďarov „v týchto ťažkých časoch“. Podľa maďarského ministerského predsedu program popoludňajšieho pracovného stretnutia so srbským prezidentom bude zahŕňať dodávky energie, sankcie, dodávky ropy do Srbska, ako aj otázku dosiahnutia mieru na Ukrajine.