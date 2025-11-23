Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Masaker v srdci Bejrútu! Izraelský útok zasiahol obytný dom: Hlásia mŕtvych a desiatky zranených

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)
TASR

BEJRÚT - Najmenej päť ľudí zahynulo a 28 ďalších utrpelo zranenia pri nedeľňajšom izraelskom útoku na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.

Ministerstvo spresnilo, že cieľom izraelského útoku bola obytná budova na juhu Bejrútu a počet obetí i zranených označila za „konečný“. Iránom podporované libanonské militantné hnutie Hizballáh medzitým potvrdilo, že izraelský nálet na Bejrút bol zameraný na jedného z jeho vysokopostavených veliteľov, jeho identitu však nezverejnilo, píše AFP. Hnutie dodalo, že týmto útokom prekročil Izrael „ďalšiu červenú čiaru“.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Samotný Izrael uviedol, že terčom útoku bol šéf generálneho štábu Hizballáhu. Podľa korešpondenta agentúry AFP útok zasiahol tretie a štvrté poschodie deväťposchodovej obytnej budovy v husto obývanej štvrti Bejrútu. Na ulici pred zasiahnutou budovou sa zhromaždil dav ľudí a na zabezpečenie miesta boli nasadení libanonskí vojaci. Libanonská oficiálna štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že na budovu boli vypálené dovedna tri rakety.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Príkaz na útok dal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, uviedol jeho úrad. „Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“„Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení. Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Ďalšie zo Zoznamu