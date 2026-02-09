Finančná správa odhalila opakovaný nelegálny predaj destilátu cez internet

BRATISLAVA - Príslušníci Finančnej správy (FS) SR odhalili v uplynulých dňoch opakované prípady nelegálneho predaja destilátu prostredníctvom jedného z inzertných portálov. O prípadoch informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Priblížil, že prvý kontrolný nákup sa týkal desiatich litrov destilátu, ktoré predávala fyzická osoba. „Po premeraní zabezpečili 9,360 litra destilátu s obsahom alkoholu 45 percent objemu a odobrali tri vzorky na účely odbornej expertízy,“ uviedol hovorca. Podľa jeho slov predávajúci nevedel preukázať pôvod ani spôsob nadobudnutia alkoholu.
Ďalší kontrolný nákup v meste Hlohovec
O niekoľko dní neskôr nasledoval ďalší kontrolný nákup v meste Hlohovec, pri ktorom predávajúci ponúkol a predal päť litrov destilátu s obsahom alkoholu 50 percent objemu. „Aj v tomto prípade boli odobraté vzorky na odbornú expertízu, keďže predávajúci nepreukázal pôvod alkoholického nápoja,“ oznámil Kováč. Dodal, že prípady sú kvalifikované ako priestupok zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a budú predmetom ďalšieho konania.
Hovorca FS upozornil, že osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností okolo zákonných povinností môžu obrátiť na call centrum finančnej správy. Varoval zároveň, že konzumácia alkoholu neznámeho pôvodu môže predstavovať vážne zdravotné riziko. „Zvýšené kontroly zamerané na nelegálny predaj alkoholických nápojov vrátane ponúk šírených prostredníctvom internetu budú prebiehať aj naďalej,“ dodal Kováč.