Hrôza nekončí! Izraelské nálety v Pásme Gazy si vyžiadali najmenej 21 mŕtvych

GAZA - Najmenej 21 ľudí prišlo o život pri viacerých sobotňajších náletoch izraelských síl v Pásme Gazy, viac ako 50 utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu civilnú ochranu, ktorá plne podlieha palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.
„Dnes večer bolo pri piatich samostatných izraelských leteckých útokoch zaznamenaných 21 obetí, čo je jasné porušenie prímeria,“ povedal agentúre AFP hovorca civilnej ochrany Mahmúd Bassal. Podľa svedkov a zdravotníkov jeden z útokov zasiahol auto v husto obývanej štvrti mesta Gaza Rimál, ktoré začalo horieť. Predstavitelia nemocnice Šífa v Gaze podľa agentúry AP uviedli, že zahynulo 11 a zranených bolo viac ako 20 Palestínčanov. Väčšinu zranených tvorili deti.
Izraelské letectvo vykonalo dva samostatné nálety
Krátko po tomto útoku izraelské letectvo vykonalo dva samostatné nálety na dva domy v meste Dajr al-Balah a v tábore Nusajrat, ako aj útok na dom neďaleko nemocnice al-Awda. Izraelská armáda uviedla, že na ciele v Pásme Gazy začala útočiť po tom, čo „ozbrojený terorista“ prekročil tzv. žltú líniu, za ktorú sa stiahli izraelské jednotky, a strieľal na vojakov, čím „zjavne porušil dohodu o prímerí“ platnú od 10. októbra.
Podľa denníka Times of Israel úrad premiéra Benjamina Netanjahua v príspevku na platforme X uviedol, že pri sobotňajších leteckých útokoch bolo zlikvidovaných päť popredných predstaviteľov Hamasu. „Hamas dnes opäť porušil prímerie a poslal teroristu na územie kontrolované Izraelom, aby zaútočil na vojakov IDF (izraelských ozbrojených síl). V reakcii na to Izrael zlikvidoval päť vysoko postavených teroristov Hamasu,“ píše sa v príspevku.
Izrael podľa Netanjahuovho úradu „plne dodržiava prímerie, Hamas nie“. Úrad tvrdí, že od nadobudnutia platnosti prímeria „desiatky“ teroristov z Hamasu z prekročili žltú líniu a vstúpili na územie kontrolované IDF. Zároveň vyzval mediátorov, aby trvali na tom, aby Hamas splnil svoju časť 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa - okamžite vrátil pozostatky zvyšných troch zosnulých rukojemníkov, dokončil svoje odzbrojenie a umožnil úplnú demilitarizáciu Pásma Gazy. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré takisto ovláda Hamas, vo štvrtok oznámilo, že od nadobudnutia platnosti prímeria izraelskí vojaci zabili 312 Palestínčanov.