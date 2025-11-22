Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Brazílska polícia zatkla exprezidenta Bolsonara: Hrozilo riziko jeho úteku

Pohľad na ústredie federálnej polície v Brazílii, kde je zatknutý bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro. AKTUALIZOVANÉ
Pohľad na ústredie federálnej polície v Brazílii, kde je zatknutý bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro. (Zdroj: SITA/AP/Eraldo Peres)
TASR

BRAZÍLIA - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol od augusta tohto roka v domácom väzení, v sobotu preventívne zatkla tamojšia polícia. Potvrdili to miestne úrady i jeden z Bolsonarových obhajcov. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

Aktualizované 13:20 Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro bol v sobotu vzatý z domáceho väzenia do policajnej väzby z dôvodu existencie rizika úteku, uvádza sa v rozhodnutí brazílskeho Najvyššieho súdu. Informuje o tom agentúra AFP.

K tomuto kroku došlo len niekoľko dní predtým, než si mal Bolsonaro začať odpykávať svoj 27-ročný trest za nevydarený pokus o prevrat z roku 2022.

Výkon trestu mal absolvovať doma

Tím obhajcov 70-ročného Bolsonara predtým argumentoval, že exprezident by mal výkon trestu absolvovať doma, keďže by pobyt vo väzení predstavoval riziko pre jeho zdravie. „Bol uväznený, ale neviem prečo,“ uviedol obhajca Celso Vilardi.

Jeden z jeho blízkych spolupracovníkov uviedol, že exprezidenta previezli do sídla policajného veliteľstva v hlavnom meste Brazília. Polícia v krátkom vyhlásení, v ktorom Bolsonara nemenovala, uviedla, že konala na žiadosť brazílskeho Najvyššieho súdu.

