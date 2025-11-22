Severozápad Grécka bojuje so záplavami i zosuvmi: Korfu v ohrození

ATÉNY - Nepriaznivé počasie a silný dážď spôsobili škody na severozápade Grécka v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, informuje o tom agentúra DPA.
Voda zaplavila domy, autá strhlo prúdom
Voda zaplavila pivnice i prízemia domov, strhávala autá a ulice boli zablokované zosuvmi. V regióne v okolí mesta Ioannina na severozápade krajiny spadlo len za niekoľko hodín 280 milimetrov zrážok, pričom jeden milimeter zrážok znamená jeden liter na meter štvorcový, spresnili grécki meteorológovia.
Nepriaznivé počasie obzvlášť postihlo turistami obľúbený grécky ostrov Korfu, píše DPA. „Mesto Karousades, v ktorom žije 2000 obyvateľov, je odrezané od vonkajšieho sveta. Dokonca aj policajná stanica je zablokovaná tonami blata,“ uviedli tamojší predstavitelia pre noviny Kathimerini.
Úrady očakávajú príchod ťažkej techniky
Úrady na ostrove dúfajú, že z pevniny príde ťažká technika na pomoc s odstránením následkov zosuvov pôdy. Mnohé cesty na ostrove sú zablokované alebo zničené – očakáva sa, že aj školy zostanú v priebehu pondelka zatvorené.
Dážď bude podľa predpovedí meteorológov v postihnutej oblasti pokračovať aj počas celej soboty, hoci už nie v takej intenzite, cituje nemecká agentúra.
Veľký požiar lesa a lesných porastov sa na severe ostrova Korfu vyskytol už v roku 2023. Meteorológovia sa domnievajú, že záplavy sú v súčasnosti v dôsledku toho oveľa horšie, pretože neexistuje žiadna vegetácia, ktorá by zachytila zosúvajúce sa bahno a kamene.