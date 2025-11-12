Išla na kontrolu ku kardiológovi a odniesla si očkovanie proti chrípke

Pôvodne to mala byť bežná pravidelná kontrola u kardiológa. Ten však pacientke po vyšetrení navrhol, že ju v ambulancii môžu rovno zaočkovať proti chrípke. Keďže ľudia so srdcovo-cievnymi chorobami majú v dôsledku chrípky oveľa väčšie riziko infarktu či porážky, pacientka súhlasila.
Priznáva, že keby musela ísť k svojmu všeobecnému lekárovi po výmenný lístok alebo špeciálne len kvôli očkovaniu, asi by sa jej nechcelo a očkovať by sa nedala.
Takúto možnosť „dva v jednom“, keď pacient ide k lekárovi špecialistovi na naplánovanú kontrolu so svojím ochorením a zároveň sa tam nechá zaočkovať proti chrípke, má veľké množstvo ľudí poistených v Dôvere.
Poisťovňa totiž v posledných týždňoch rozoslala 260-tisíc pozvánok na očkovanie proti chrípke svojim poistencom, ktorí sú najviac ohrození jej komplikáciami. Novinkou je, že ich môže zaočkovať hociktorý všeobecný lekár, teda nie iba ten, u ktorého majú kartu. A zaočkovať ich môže aj lekár špecialista, ku ktorému majú práve namierené z iného dôvodu.
V praxi to znamená, že ak ide k všeobecnému lekárovi napríklad senior a sprevádza ho jeho dospelé dieťa, vnuk alebo opatrovateľka, tak lekár môže rovno zaočkovať aj ich.
„Keďže vieme, aká je chrípka nebezpečná pre ľudí s chronickým ochorením, pre seniorov a tehotné ženy, chceme čo najviac prispieť k ochrane ich zdravia a života. Očkovanie je kľúčovou ochranou, preto im k nemu uľahčujeme cestu,“ vysvetlila analytička Dôvery Beáta Saal. Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa zvýšila platby lekárom špecialistom za očkovanie na úroveň všeobecných lekárov. Práve preto, aby ich motivovala aktívne oslovovať a očkovať svojich pacientov.
550 úmrtí a 1400 hospitalizácií
Toto vírusové ochorenie sa môže skončiť hospitalizáciou či dokonca vyvolať infarkt alebo mŕtvicu. Vlani na Slovensku súviselo s chrípkou až 550 úmrtí a viac ako 1 400 pacientov skončilo v dôsledku jej komplikácií v nemocnici. Chrípka zároveň zhoršuje priebeh chronického ochorenia, teda napríklad cukrovky, srdcového zlyhávania, či chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Zmysel očkovať sa proti nej má aj v novembri, lebo prepuknutie epidémie sa očakáva na prelome decembra a januára. Dovtedy sa po očkovaní stihne vytvoriť imunita, zvyčajne to trvá 10 až 14 dní.
„Používané inaktivované vakcíny neobsahujú živý vírus chrípky, preto nemôžu spôsobiť samotné ochorenie. Nežiadúce účinky po vakcinácii sú vo väčšine prípadov len mierne a krátkodobé,“ vysvetľuje prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Očkovanie učí imunitný systém rýchlo rozpoznať a zneškodniť vírus a znižuje riziko ťažkého priebehu, hospitalizácie a následných komplikácií.
Infekcie dýchacích ciest sú obzvlášť nebezpečné aj pre pacientov s ochoreniami pľúc. „V ambulancii sa počas chrípkovej sezóny stretávam s pacientmi, u ktorých chrípka nezostane len pri kašli či teplote. Často vedie k zápalu pľúc alebo k zhoršeniu chronických ochorení, ako sú astma a chronická obštrukčná choroba pľúc. Očkovanie chráni nielen pred samotnou chrípkou, ale aj pred následnými zápalmi pľúc,“ hovorí pneumologička MUDr. Katarína Dostálová.
Mnohí ľudia sa pre svoj vážny zdravotný stav nemôžu dať zaočkovať, ako napríklad onkologickí pacienti počas aktívnej liečby. Chrípka pre nich znamená smrteľné nebezpečenstvo. Prísť na návštevu k takto chorej starej mame a nakaziť ju chrípkou, môže znamenať, že žiadna ďalšia návšteva už nebude. Pretože chrípka môže prebiehať u mladého, inak zdravého človeka, aj bez príznakov. Očkovanie sa teda dá považovať aj za prejav lásky k najbližším.
„Pacienti sa ma často pýtajú, či sa dávam očkovať proti chrípke aj ja. Keď im poviem, že áno – a že rovnako sa každý rok dávajú zaočkovať aj moji rodičia a moje deti – vnímajú to ako dôkaz dôvery v bezpečnosť vakcíny,“ približuje všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Jana Bendová.
Sedem právd o chrípke
1) Chrípka nie je banálne ochorenie, hlavne pre seniorov, chronicky chorých a tehotné ženy: majú zvýšené riziko komplikácií, ťažkého priebehu chrípky samotnej, hospitalizácie aj úmrtia.
2) Riešenie je jednoduché, bezpečné a bezplatné – očkovanie.
3) Z očkovania neochoriete, neobsahuje živý vírus.
4) Očkovanie významne znižuje riziko vzniku zápal pľúc, infarktu, mŕtvice, pobytu v nemocnici aj úmrtia.
5) Pre poistencov Dôvery ešte nikdy nebolo jednoduchšie – zaočkuje vás aj lekár špecialista bez výmenného lístka či iný všeobecný lekár, ako ten, u ktorého máte kartu.
6) Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa platí lekárom špecialistom za očkovanie rovnako ako všeobecným lekárom.
7) Čas na zaočkovanie vrcholí, najlepšie je to stihnúť ešte v novembri.
Pozitívne skúsenosti s očkovaním inšpirujú
Podľa odporúčaní WHO a Rady EÚ by malo byť proti sezónnej chrípke zaočkovaných minimálne 75 % seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami. Čím vyššia je zaočkovanosť v rizikových skupinách, tým účinnejšie chránime najzraniteľnejších, znižujeme riziko šírenia vírusu a zmierňujeme dopad na zdravotnícky systém. Slovensko je od tohto cieľa stále výrazne vzdialené. Napríklad, z pacientov s cukrovkou sa proti chrípke očkuje približne len každý desiaty.
„Vidíme, že v otázke očkovania rozhoduje aj predchádzajúca skúsenosť. Pacient, ktorý sa dal proti chrípke zaočkovať aspoň raz v posledných piatich rokoch, má až 11-násobne vyššiu šancu, že naň príde v aktuálnej sezóne. Preto má zmysel osloviť aj tých, ktorí očkovanie doposiaľ nevyskúšali. Aj jedna pozitívna skúsenosť môže viesť v budúcnosti k ochrane pred vážnymi komplikáciami u rizikových skupín ľudí,“ uzatvára Beáta Saal, dátová analytička poisťovne Dôvera.
V poisťovni Dôvera idú v tomto zmysle aj osobne príkladom.
- reklamná správa -