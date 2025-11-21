Panika na konferencii COP30 v Brazílii: FOTO Vypukol požiar! Celý areál evakuovali

BELÉM - V jednom z pavilónov na klimatickej konferencii COP30 v brazílskom Beléme vo štvrtok vypukol požiar. Celé dejisko konferencie evakuovali. Oheň sa už medzičasom podarilo uhasiť. Z miesta nehlásia zranených. Píšu o tom agentúry AFP a AP.
Požiar vypukol v čínskom pavilóne, jednom z mnohých na prezentáciu ekologických projektov účastníkov konferencie. Oheň sa rýchlo rozšíril aj do ďalších pavilónov. Príčina požiaru nie je známa, avšak podľa predpokladov ho mohol spôsobiť elektrický skrat. Všetky podujatia v rámci konferencie zrušili, podľa predpokladov by jej program mohol pokračovať o 20.00 h miestneho času (00.00 h SEČ).
Joao Paulo Capobianco z brazílskeho ministerstva životného prostredia oznámil, že požiar nespôsobil vážne škody a že elektrická sieť je opäť v prevádzke.
Požiar vypukol v čase, keď v Beléme vrcholia rokovania o novej klimatickej dohode. Delegáti stále musia preklenúť veľké rozdiely v oblasti finančných záväzkov rozvinutých krajín, jednostranných obchodných opatrení a postupného ukončenia používania fosílnych palív. Záver konferencie je naplánovaný na piatok, doplnila AFP.
„Požiar rokovania určite spomalí, pretože sa nachádzame v kľúčovom okamihu, keď musíme rozhodnúť o procese, ktorý sa začal minulý týždeň,“ povedal pre agentúru AFP člen indonézskej delegácie Windyo Laksono.