Venezuelský prezident Maduro je pripravený rokovať s Trumpom osobne: Situácia v Karibiku sa vyostruje

CARACAS - Venezuelský vodca Nicolás Maduro vyhlásil, že je pripravený rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom tvárou v tvár. Trump predtým uviedol, že chce s Madurom hovoriť, nevylúčil ale ani vyslanie vojakov do Venezuely. Washington označuje Madura za jedného z vinníkov pašovania drog do USA a vyslal do Karibiku najväčšie vojenské plavidlo sveta, Maduro tvrdí, že sa USA chystajú na vojnu.
"Kto bude v Spojených štátoch chcieť hovoriť, budeme s ním hovoriť tvárou v tvár. Bez akýchkoľvek problémov," povedal podľa agentúry AFP Maduro vo svojom pravidelnom programe vo venezuelskej televízii. Dodal, že nedovolí, aby boli obyvatelia Venezuely "bombardovaní a masakrovaní".
V nedeľu dorazila do Karibiku americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford, čím USA výrazne navýšili svoju vojenskú prítomnosť v oblasti, čo zdôvodňujú bojom proti pašerákom drog plávajúcim na venezuelských či kolumbijských lodiach. Podľa niektorých analytikov je ale cieľom manévrov vyvinúť tlak na venezuelskú armádu, aby prestala podporovať autoritárskeho vodcu Madura, ktorého po minuloročných voľbách USA neuznávajú.
Rozšírenie operácií aj do Tichého oceánu
Trump v pondelok na adresu Madura, ktorý sa podľa neho na pašovaní drog podieľa, uviedol, že s ním v určitom momente bude hovoriť. Poznamenal tiež, že Maduro Spojeným štátom spôsobil obrovské škody. USA začiatkom septembra začali v medzinárodných vodách Karibského mora cielené údery proti lodiam, ktorých posádky podľa nich pašujú drogy. Neskôr zaútočili aj na plavidlá v Tichom oceáne. Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie.
Pentagon už skôr potvrdil, že do začiatku minulého týždňa armáda uskutočnila 20 útokov, pri ktorých zahynulo celkom 79 ľudí. Postup USA vyvoláva medzinárodnú kritiku. OSN vyzvala americkú vládu k zdržanlivosti. Americká vláda obviňuje gangy, ktoré podľa nej pochádzajú aj z Venezuely.
Maduro tvrdí, že navyšovanie vojenskej sily USA má za cieľ ho zvrhnúť. Washington v auguste zdvojnásobil odmenu za informácie vedúce k Madurovmu zatknutiu na 50 miliónov dolárov (viac ako miliarda korún). Viní ho z väzieb na obchod s drogami a zločineckej skupiny, čo ľavicový vodca popiera.