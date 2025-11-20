Žoldnier Potra je vo väzbe! Išlo o prípravu násilia po zrušených voľbách

BUKUREŠŤ - Rumunské úrady vo štvrtok vzali do väzby bývalého žoldniera Horația Potru pre obvinenia z pokusu o narušenie ústavného poriadku a prípravu násilného prevratu. Do Rumunska bol vydaný z Dubaja, kde bol od 24. septembra zadržiavaný spolu so synom a vnukom, píše web Politico.
„Rumunski občania Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra a Dorian Potra boli po úspešnom ukončení extradičného konania dovezení na územie krajiny,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo spravodlivosti. Rumunská prokuratúra 16. septembra formálne obvinila prezidentského kandidáta Calina Georgesca, Horația a Doriana Potrovcov a skupinu ďalších údajných žoldnierov z plánovania násilných akcií po zrušení prvého kola prezidentských volieb v decembri 2024. Podľa obvinenia mali v úmysle vyprovokovať násilie, aby zvrhli ústavný poriadok a prevzali moc.
Georgescu prekvapivo vyhral prvé kolo
Dovtedy málo známy politik Georgescu prekvapivo vyhral prvé kolo prezidentských volieb v novembri 2024. Podľa zistení spravodajských služieb však férovosť predvolebnej kampane narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Ústavný súd preto voľby zrušil. Georgescu mal neskôr zakázanú kandidatúru v opakovaných voľbách v máji 2025 pre ďalšie obvinenia z ruského zapojenia.
Podľa prokuratúry sa Georgescu a Potra stretli deň po zrušení volieb 7. decembra 2024, aby dokončili plány na násilný prevrat. Potra bol 8. decembra zadržaný cestou do Bukurešti v kolóne viacerých áut ozbrojených mužov, ktorí mali v úmysle podnecovať nepokoje. Horațiu Potra (55) má dvojaké rumunsko-francúzske občianstvo a strávil päť rokov vo Francúzskej cudzineckej légii. Neskôr slúžil ako osobný strážca katarskej kráľovskej rodiny a takmer tri desaťročia v Afrike v súkromných bezpečnostných službách.