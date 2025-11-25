Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

KDH kritizuje verdikt EÚ: Uznávanie homosexuálnych manželstiev má prekračovať hranice integrácie

BRATISLAVA - Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) o povinnosti členských štátov Európskej únie (EÚ) uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte je zásahom, ktorý prekračuje dohodnuté hranice európskej integrácie. Upozornilo na to KDH.

„Takéto zásahy otvárajú dvere k tomu, aby sa citlivé spoločenské otázky menili nie rozhodnutím občanov či parlamentov, ale súdnym výkladom z Bruselu,“ uviedlo hnutie v reakcii na verdikt SDEÚ. Zároveň ho utvrdzuje v presvedčení o dôležitosti novelizácie slovenskej ústavy. „Vďaka nej majú naši ústavní sudcovia v rukách nástroj, vďaka ktorému môžu odmietnuť rozhodnutia európskeho súdu, ktoré sú v rozpore s naším ústavným zriadením - konkrétne v oblastiach, ktoré tvoria našu národnú identitu a patria do výlučnej kompetencie Slovenska,“ zdôraznili kresťanskí demokrati.

Presvedčenie, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ predstavuje vážny zásah do oblastí, ktoré výlučne patria do právomoci členských štátov, a to najmä do otázok definície manželstva a rodičovstva, má aj Kresťanská únia (KÚ), rovnako poukazuje na rozpor so slovenskou ústavou. „Takýto postup Súdneho dvora môže podkopať dôveru v európske inštitúcie a posilniť vnímanie, že rozhodujú o otázkach, na ktoré nemajú demokratický mandát. Stabilita európskeho projektu je možná len vtedy, ak EÚ bude rešpektovať nielen práva jednotlivcov, ale aj ústavné poriadky členských štátov,“ dodal predseda KÚ Milan Krajniak.

Členský štát Európskej únie (EÚ) je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol SDEÚ v Luxemburgu. Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.

