PREKVAPIVÉ kroky Trumpovho človeka: ZÁHADNÝ odkaz v príspevku, ktorý po chvíli vymazal, TOTO v ňom stálo!

WASHINGTON – Uprostred týždňa zverejnil Trumpov zvláštny splnomocnenec na sociálnej sieti X príspevok, ktorý ale o pár sekúnd zmazal. Aj na tú chvíľu, keď sa zobrazoval celému svetu, si poniektorí všimli veľmi zvláštnu formu vyjadrovania. Vyzeralo to, akoby chcel niekto písať súkromnú správu, no omylom to zverejnil.
Zahraničné spravodajské weby, ktoré si všimli zvláštne správanie splnomocnenca amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa začali verejne predbiehať v rôznych teóriách. V stredu 19. novembra zverejnil Steve Witkoff cez svoj profil na sociálnej sieti X príspevok so záhadným odkazom. Ako píše Axios, stálo v ňom nasledovné: "Musel to mať od K."
Tri mená
Verejnosť teraz polemizuje, že Witkoff chcel pôvodne napísať súkromnú správu. Príspevok síce rýchlo zmizol, no o to viac teórii okolo neho vzniklo. Pod písmenom "K" vo Witkoffovej správe sa má podľa webu ukrývať pravdepodobne Putinom neoficiálny vyslanec vo Washingtone Kirill Dmitrijev.
Medzi teoretikov sa pridal aj britský Daily Mail. Ten sa tiež domnieva, že "K" má byť Dmitrijev. "Niektorí analytici začali uvažovať aj o Trumpovom zaťovi a predchádzajúcom radcovi prezidenta Jaredovi Kushnerovi, ale naše zdroje nám potvrdili, že ide o človeka priamo z Kremľa," uvádza denník.
USA chceli pôvodne rokovať s Ukrajinou o novom mierovom pláne, ktorý by ale do značnej miery zvýhodňoval Ruskú federáciou. Prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol o takýchto podmienkach s Witkoffom komunikovať. V tejto rovine sa hovorí o ďaľšej možnej osobe, na ktorú Witkoff v príspevku poukazoval, a síce na Keitha Kellogga, Trumpovho zvláštneho splnomocnenca pre Ukrajinu. Ten už skôr oznámil, že začiatkom budúceho roka plánuje odísť z funkcie.