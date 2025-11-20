ŠKANDÁL v rodine známeho politika: ODSTÚPENIE pre rodinné dôvody? Jeho dcéra (19) vstúpila do komunity OnlyFans

MELBOURNE – Pokiaľ si niekto vyberie politickú kariéru, v ktorej ja časom navyše úspešný, musí sa tomu podriadiť celá rodina. Aj najmenší škandál sa potom začne šíriť priam raketovou rýchlosťou. Známy politik z Austrálie odstúpil pre údajné rodinné dôvody. Zistilo sa však, že jeho dcéra nie je žiaden neviniatko.
Známy austrálsky politik a líder národniarov Nového Južného Walesu (NSW) Dugald Saunders sa rozhodol pre nečakané odstúpenie z funkcie. Tri roky bojoval ako opozičný politik, no v pondelok 17. novembra sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Ako píše The Australian, dôvodom malo byť, že sa chce sústrediť na rodinu.
Boj s ťažkou chorobou
V rodine Saundersových má ale viacero členov údajne bojovať s ťažkou chorobou. "Rozhodol som sa spraviť krok späť a zamerať sa výhradne na svoju rodinu. Posledných dva a pol roka som mal tú česť viesť národniarov z NSW. Bolo mi cťou viesť náš tím v pozícii opozičného hnutia," povedal s tým, že teraz je ten správny čas dať priestor novému lídrovi, ktorý povedie stranu do ďalších volieb. NSW čakajú voľby v marci 2027.
"Všetkým vám ďakujem za podporu. Naďalej budem slúžiť obyvateľom ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Dubbo (mesto v NSW)," dodal.
Dcéra a OnlyFans
Neskôr sa však na verejnosť dostala informácia, že len 24 hodín pre Saundersovým odstúpením sa jeho len 19-ročná dcéra Charlie objavila na stránkach OnlyFans. Hovorca austrálskeho poslanca však uviedol, že náhle odstúpenie nemá nič spoločné s dcérinými aktivitami, a že všetko je to len zhoda okolností.
Na sociálnej sieti pre dospelých vystupuje Charlie Saundersová pod prezývkou "Willow". Objavila sa v prvej epizóde seriálu "Spicy Summer", ako pije pivo priamo z hadice napojenej na veľký sud. Charlie prezradila, že s tým začala ihneď po dovŕšení 18 rokov. "Inšpiroval ma TikTok," prezradila s tým, že to čo dokážu pred kamerami ostatné ženy, dokáže aj ona.
"Doteraz to bolo len o mne. Všetko som vyrábala sama. Každé jedno video som spravila tak, aby tam nebolo vidieť moju tvár. To ej už minulosťou," skonštatovala na záver Charlie „Willow“ Saundersová.