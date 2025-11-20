Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO Zrazil sa rýchlik a osobný vlak, hlásia desiatky zranených!

TASR, ČTK

PRAHA - Na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v okrese České Budějovice v Juhočeskom kraji došlo vo štvrtok ráno k zrážke rýchlika s osobným vlakom. Prevádzku na trati České Budějovice - Plzeň zastavili. Z miesta nehody hlásia desiatky zranených. Informujú o tom správy serverov iDnes, iRozhlas a Novinky.cz.

Aktualizované 09:27 Juhočeskí hasiči zriadili infolinku, na ktorú môžu ľudia volať pre informácie o cestujúcich po zrážke vlakov. Číslo je 950 230 835, uviedli hasiči na sieti X. Polícia spustila krízovú linku na čísle 974 222 158, ktorá je určená pre psychologickú pomoc a poskytovanie informácií pre zúčastnených tejto nehody a ich príbuzných.

Aktualizované 09:25 Okrem budějovickej nemocnice vozia záchranári zranených tiež do Písku, Strakonic a Prachatic.

Aktualizované 09:15 Českí kriminalisti momentálne zisťujú všetky okolnosti, ktoré predchádzali zrážke dvoch vlakov v Zlíne. Všetci zranení cestujúci sú už z miesta prevezení do nemocníc. "Kriminalisti v tejto veci začnú trestné konanie pre podozrenie zo spáchania všeobecného ohrozenia," informovala česká polícia.

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO
Aktualizované 09:05 Záber zvnútra jedného z vlakov ukazuje rozbité sklo na vnútorných dverách.

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO
Aktualizované 09:00 Medzi ťažko zranenými sú rušňovodiči rýchlika a vlakvedúci osobného vlaku, informoval Hasičský záchranný sbor Správy železnic. K vykoľajeniu súprav podľa ich slov nedošlo. Dodávajú, že na mieste bol tiež aktivovaný traumaplán a na miesto bola povolaná letecká záchranná služba. "Z informácií webSPI vyplýva, že vlak R 658 prešiel návestidlo Lc1 v polohe zakazujúcej jazdu v km 229,000 a následne sa zrazil s protiidúcim osobným vlakom," opisujú predbežné príčiny nehody.

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO
Aktualizované 08:55 Česká polícia na mieste identifikuje všetky zúčastnené osoby. "Na mieste kriminalisti vykonávajú obhliadku miesta činu a zisťujú presné príčiny nehody. Dychová skúška vylúčila alkohol u oboch rušňovodičov," uviedla polícia. Pre sanitky policajti zriadili koridory na prejazd.

Aktualizované 08:50 Na nehodu reagoval aj generálny riaditel Správy železnic. "Dnešná nehoda vlakov na Českobudějovicku ma osobne veľmi zasiahla. Myslím na všetkých zranených i ich blízkych a prajem im, aby sa čo najrýchlejšie uzdravili. Zároveň chcem poďakovať všetkým záchranárom, hasičom, policajtom i našim zamestnancom za ich rýchlu a profesionálnu prácu v takej náročnej situácii. Veľmi si ju vážim," napísal na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov táto nehoda znovu ukazuje, ako dôležité je pokračovať v rozširovaní moderných zabezpečovacích systémov, ako je ETCS. Uvádza, že v súčasnej dobe je výhradná prevádzka zavedená na 620 km našich tratí a ďalšie úseky sú v intenzívnej príprave.

Aktualizované 08:40 Prevádzka medzi stanicami Zliv a Dívčice je kvôli nehode prerušená. V obmedzenom rozsahu zaistená náhradná autobusová doprava v kyvadlovom režime medzi stanicami České Budějovice - Dívičice, autobusy a vlaky na seba vzájomne nečakajú, informujú České dráhy. 

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO
Aktualizované 8:25 Českobudějovická nemocnica prijala po rannej zrážke dvoch vlakov medzi Zliviou a Dívčicami päť ťažko zranených. ČTK to povedala hovorkyňa nemocnice Iva Nováková. Podľa nej ide o konečný počet ťažko zranených z tejto havárie. Záchranári pôvodne informovali o dvoch ťažko a 40 ľahko zranených. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Zrazil sa rýchlik na trase České Budějovice - Plzeň a osobný vlak regionálnej dopravy.

Nehodu nahlásili vo štvrtok o 6.15 h. „Na pomoc bolo vyslaných sedem pozemných posádok a letecká záchranná služba. Podľa prvotných informácií z miesta zásahu sú na mieste dvaja ťažko zranení a približne 40 ľahko zranených osôb,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Petra Kafková.

Ďalšia vlaková nehoda: FOTO
Hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka novinárom oznámil, že cestujúcich z oboch vlakov evakuujú. České dráhy na svojej internetovej stránke uviedli, že na mieste zasahujú záchranné zložky a prebieha vyšetrovanie incidentu. Pre cestujúcich zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu.

Súvisiace články

Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo
Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo sa to deje? Zrazili sa vozne od jedného dopravcu, celú oblasť uzavreli
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ V Košiciach sa vykoľajil
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak: Prvé informácie, čo sa stalo! Hlásia zranenú ženu
Domáce
Ilustračné foto
ZSSK upozorňuje na dočasné obmedzenia vybraných vlakov medzi Košicami a Kysakom
Domáce
Ilustračné foto
Od stredy by mohli po trati pri Pezinku jazdiť vlaky plnou rýchlosťou
Domáce

