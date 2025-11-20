Vlámanie do Louvru má dohru: Parlament žiada odpovede, riaditeľka prusľubuje ďalšie bezpečnostné opatrenia

PARÍŽ - Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová v stredu čelila parlamentnému vypočutiu v dôsledku vlámania, pri ktorom štvorica páchateľov z múzea ukradla šperky v hodnote 88 miliónov eur. Francúzskych zákonodarcov informovala o nových bezpečnostných opatreniach a prijala kritiku v súvislosti s októbrovým vlámaním, informuje správa agentúry AFP.
„Prijímam zodpovednosť za zlyhanie, ktoré predstavuje vlámanie z 19. októbra... Je to obrovská rana,“ vyhlásila des Carsová. Po stretnutí s riaditeľom parížskej polície uviedla, že bude zavedených približne 20 „núdzových“ opatrení, vrátane nasadenia policajtov vnútri múzea a umiestnenia 100 nových bezpečnostných kamier v jeho okolí. AFP vysvetľuje, že strata šperkov, ktoré sa doposiaľ nepodarilo nájsť, poukázala na nedostatočné pokrytie kamerovými systémami v Louvri a neschopnosť polície rýchlo zasiahnuť v rozsiahlych priestoroch múzea.
Problémy s bezpečnosťou ešte viac zdôraznil minulo týždňový incident, keď dvaja belgickí influenceri z TikToku zavesili svoje portréty vedľa obrazu Mona Líza bez toho, aby ich zastavili pracovníci múzea. „V miestnostiach Louvru neustále dochádza k incidentom,“ povedala des Carsová francúzskym poslancom, no trvala na tom, že jej zamestnanci zostávajú „ostražití“.
Louvre obhajuje miliardovú renováciu
Riaditeľka Louvru svoje stredajšie vystúpenie v parlamente podľa AFP využila aj na obhajobu plánu renovácie múzea v hodnote 700 až 800 miliónov eur, ktorý v januári oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Inštitúcia v pondelok oznámila, že dočasne uzavrie Campaniho galériu pre stavebné nedostatky v niektorých trámoch v budove.
Ministerka kultúry Rachida Datiová v utorok uviedla, že stavebné problémy, ktoré ilustruje aj uzavretie Campaniho galérie, nie sú prekvapujúce. „Aby sa toto múzeum úplne prispôsobilo normám a bolo kompletne zrekonštruované, muselo by byť takmer natrvalo uzavreté,“ povedala Datiová pre televíziu BFM. „Nechceme však pripraviť návštevníkov (o zážitok) a ani zamestnancov o prácu. Sme nútení postupovať po etapách,“ dodala.