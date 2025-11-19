Orbán to povedal rázne: V otázke migrácie u nás neexistuje žiadny kompromis

BUDAPEŠŤ - V otázke migrácie neexistuje v Maďarsku žiadny kompromis, zdôraznil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu v reakcii na opozičné výzvy na zmenu postoja k prisťahovalectvu.
„Nech nás vydierajú akokoľvek, ani jeden nelegálny migrant sem nemôže vstúpiť,“ podčiarkol Orbán v zostrihanom videu na Facebooku, v ktorom poslankyňa Európskeho parlamentu za mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA Dóra Dávidová hovorí: „Treba zmeniť postoj, aby sme nikoho nevyčlenili, mali by sme každého privítať.“
Do videa zverejneného premiérom bol vložený aj úryvok vyjadrenia ekonóma a matematika Andrása Simonovitsa, ktorého považuje Orbánova vláda za experta strany TISZA, čo však on osobne odmieta. V dávnejšie nahratom videu Simonovits hovorí o potrebe imigrantov z Ukrajiny, Sýrie či z ďalších krajín. „Imigračné plány sa musia urýchliť,“ dodal.
„Patrím k tým, ktorí si myslia, že ich (migrantov) k sebe nikdy nepustíme, len cez naše mŕtvoly, alebo ani cez ne,“ reagoval Orbán.