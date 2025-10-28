Expert prehovoril: NATO sa rozpadne, verí Moskva! Do troch rokov otestuje jednotu Aliancie

BERLÍN - Nemecký vojenský analytik Carlo Masala predpovedá, že Moskva sa do troch rokov pokúsi preveriť jednotu Severoatlantickej aliancie. Tvrdí, že pozná jej slabé miesto.
Rozdelenie členských krajín, váhanie pri obrane a pochybnosti o spoločnom postupe — práve tieto faktory by mohli podľa nemeckého vojenského experta Carla Masalu otvoriť Rusku cestu k odvážnemu testu článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Ako uvádza v novej knihe "Ak Rusko zvíťazí: Scenár", Kremeľ by mohol do roku 2028 podniknúť obmedzenú inváziu do Estónska.
Masala v rozhovore pre Newsweek vysvetlil, že podľa informácií nemeckej spravodajskej služby BND niektorí ruskí predstavitelia neveria, že by NATO v prípade menšieho útoku dokázalo rýchlo a jednohlasne reagovať. Moskva si vraj myslí, že niektoré krajiny by radšej hľadali kompromis, než aby riskovali otvorený konflikt s Ruskom.
Varovné signály na estonských hraniciach
Estónsko už dnes pozoruje sériu incidentov, ktoré vyvolávajú znepokojenie. Na začiatku októbra Tallinn uzavrel hraničný priechod Saatse Boot po tom, čo sa v jeho blízkosti pohybovala skupina ozbrojených ruských vojakov. Minister zahraničia Margus Tsahkna uviedol, že „sedem ozbrojencov sa objavilo na úseku cesty, ktorý krátko pretína ruské územie“.
Podobná situácia sa odohrala aj vo vzduchu: v septembri narušili estónsky vzdušný priestor tri ruské stíhačky MiG-31. Kremeľ poprel, že by šlo o jeho stroje, no podľa európskych bezpečnostných analytikov, vrátane Masalu, išlo o jasný signál. „Ak veríte v doktrínu odstrašovania, nepošlete do cudzieho vzdušného priestoru tri stíhačky na dvanásť minút,“ poznamenal expert.
Estónsko po incidente aktivovalo článok 4 zmluvy, čím požiadalo o konzultácie so spojencami. Niektoré členské štáty však incident označili za možný omyl, čo podľa Masalu odhaľuje práve tú slabinu, ktorú chce Moskva využiť — rozdielne interpretácie hrozieb a nejednotu v reakciách.
„Testovanie“ článku 5
Masala sa domnieva, že Rusko by sa vyhlo rozsiahlemu útoku na celý región, pretože by tým prakticky prinútilo NATO spustiť kolektívnu obranu. Pravdepodobnejší je podľa neho scenár „malých provokácií“, ktoré by rozdelili alianciu na tábory — tých, čo chcú okamžite zasiahnuť, tých, ktorí uprednostnia vyjednávanie, a tých, ktorí budú dúfať, že kríza sama prehrmí.
Ako príklad Masala uvádza obmedzený vpád do estónskeho mesta Narva, ktoré má početnú rusky hovoriacu menšinu. Kremeľ by mohol tvrdiť, že ide o „ochranu“ miestnych obyvateľov, podobne ako v ukrajinskom Donbase v roku 2014.
Súčasťou scenára by mohol byť aj zásah ruských vojnových lodí v Baltskom mori a vylodenie vojakov na estónskom ostrove Hiiumaa. Tieto kroky by mohli zablokovať prístup Pobaltia k morským trasám a vytvoriť politický tlak na NATO.
„Rozpad aliancie by otvoril cestu“
Podľa Masalu je rozhodujúce, ako aliancia zareaguje na podobné incidenty. Kým NATO zachová jednotu a Spojené štáty udržia vojenskú prítomnosť v Európe, ruský pokus o politické či ekonomické ovládnutie regiónu je podľa neho málo pravdepodobný.
„Ale ak sa NATO rozpadne, bude to pre Moskvu omnoho jednoduchšie,“ uzavrel pre Newsweek nemecký profesor. Varuje, že práve nejednotná reakcia na prípadný test článku 5 by mohla byť spúšťačom oslabovania aliancie.