Záplavy vo Vietname majú od nedele 55 mŕtvych: Stále hľadajú nezvestných

HANOJ - Kvôli záplavám a prudkým dažďom zahynulo vo Vietname od konca minulého týždňa 55 ľudí a ďalších 13 ľudí sa nezvestných. Uvádza to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na údaje ministerstva životného prostredia. Záchranári sa stále snažia pomôcť ľuďom, ktorí uviazli na strechách či v korunách stromov.
Bleskové záplavy a prudké dažde zasiahli predovšetkým centrálnu a južnú časť krajiny. Najviac je postihnutá provincia Dac Lak, kde úrady napočítali na dve desiatky mŕtvych. Prudké dažde prispievajú okrem iného k zosuvom pôdy. S množstvom miest je stále ťažké sa spojiť. Niektoré diaľnice sú zaplavené a bez elektriny zostáva na 300 000 odberateľov.
Silné dažde Vietnam zažíva od konca októbra. Vysoké zrážky sú v krajine obvyklé v období od júna do septembra. Podľa vedcov však ich výdatnosť a prudkosť ovplyvňujú zmeny klímy spôsobené človekom.