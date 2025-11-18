Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Dodávateľ vody v Pásme Gaze pozastavil svoje služby po zadržaní zamestnanca Hamasom

Muž lezie po rebríku, zatiaľ čo opravuje svoj stan v tábore Al-Shati v meste Gaza.
Muž lezie po rebríku, zatiaľ čo opravuje svoj stan v tábore Al-Shati v meste Gaza. (Zdroj: SITA/AP/Jehad Alshrafi)
GAZA - Spoločnosť v Pásme Gaze, ktorá prevádzkuje závody na odsoľovanie vody zásobujúce takmer polovicu obyvateľov v oblasti, v utorok zastavila svoju činnosť na protest proti zadržaniu jedného zo svojich zamestnancov palestínskym militantným hnutím Hamas. Informuje o tom agentúra Reuters.

Zastavenie prevádzky ovplyvní milióny ľudí

Predstaviteľ spoločnosti uviedol, že rozhodnutie zastaviť prevádzku ovplyvní viac ako milión ľudí. Premávať prestalo aj vyše 70 nákladných vozidiel, ktoré prepravujú cisterny s vodou po Pásme Gazy, v dôsledku čoho môže dôjsť k ďalšiemu prerušeniu dodávok.

„Viem, že je to katastrofálne, ale ochrana našich zamestnancov je posvätná záležitosť,“ povedal predstaviteľ firmy pre agentúru Reuters. Podľa jeho slov Hamas v pondelok večer neuviedol žiadny dôvod zadržania ich zamestnanca.

Hamas postupne preberá kontrolu nad Pásmom Gazy

Militantné hnutie postupne opäť preberá kontrolu nad oblasťami Pásma Gazy, z ktorých sa Izrael stiahol, zatiaľ čo rokovania o budúcnosti územia pokračujú, píše Reuters. Izrael naďalej kontroluje približne polovicu Pásma Gazy.

Pokiaľ bude protest spoločnosti pokračovať, mohlo by to ďalej zhoršiť krízu dostupnosti pitnej vody v Pásme Gazy, ktorú ešte viac prehĺbili dva roky vojny. Izrael na začiatku konfliktu zastavil všetky dodávky vody a elektriny do Pásma Gazy, no neskôr niektoré obnovil. Väčšina vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry bola zničená a čerpadlá sú často závislé od elektriny z malých generátorov, pre ktoré je palivo k dispozícii len zriedka.

