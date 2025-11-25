Izraelský súd umožnil vláde odložiť rozhodnutie o vstupe médií do Gazy

JERUZALEM - Organizácia zastupujúca medzinárodné médiá v Izraeli a na palestínskych územiach ostro kritizovala v pondelok najvyšší izraelský súd za odklad rozhodnutia o umožnení prístupu do Pásma Gazy pre zahraničných novinárov. Informuje správa agentúry AFP.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy izraelské úrady bránili zahraničným novinárom vo vstupe na zdevastované územie. Pustili tam len niekoľkých reportérov, ktorých izraelskí vojaci sprevádzali pod prísnym dohľadom. Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky zahraničných reportérov, podalo vlani petíciu na najvyššom súde. Žiadalo v nej okamžitý prístup pre medzinárodných novinárov na palestínske územie. Súd počas pojednávania 23. októbra rozhodol, že izraelským úradom dá jeden mesiac na vypracovanie plánu umožňujúceho prístup pre zahraničných reportérov do Gazy.
30-dňová lehota
Po uplynutí 30-dňovej lehoty súd predĺžil v pondelok termín pre izraelskú vládu o desať dní - do 4. decembra. „FPA bola zdesená, keď sa dozvedela, že izraelský najvyšší súd opäť predĺžil čas pre izraelskú vládu na odpoveď na našu petíciu za voľný a nezávislý prístup do Gazy,“ napísalo združenie vo svojom vyhlásení. „Za posledných 14 mesiacov, odkedy bola táto petícia podaná, sme si na takéto odklady zvykli. Izraelská vláda opakovane zdôraznila, že nemá záujem otvoriť Gazu a že to ani neplánuje,“ uvádza sa vo vyhlásení. Združenie napriek tomu dúfa, že nový termín sa dodrží a že Izrael umožní medzinárodným médiám „plniť si svoju úlohu a informovať o dianí v Pásme Gazy“.