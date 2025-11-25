Ďalšia vojna? Aerolinky začali rušiť lety, Česi varujú svojich občanov: Okamžite opustite Venezuelu

CARACAS - Situácia vo vzdušnom priestore Venezuely sa výrazne vyostrila. Po varovaní amerického Federálneho úradu pre letectvo začali viaceré zahraničné aerolínie okamžite zastavovať svoje lety do Caracasu aj nad územím krajiny.
Letecké spoločnosti cúvajú, Caracas tlačí
Venezuelský letecký úrad na začiatku týždňa oznámil medzinárodným dopravcom, že ak sa do 48 hodín nevrátia k bežným letom, hrozí im odobratie povolení. Toto ultimátum vyvolalo ostrú reakciu Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA), ktoré rozhodnutie označilo za krok, ktorý ešte viac prehĺbi izoláciu krajiny.
Dôvod paniky je jasný: americký úrad FAA vydal upozornenie na „potenciálne nebezpečnú situáciu“ pri preletoch nad Venezuelou. Varovanie smerovalo najmä k veľkým komerčným dopravcom a spôsobilo okamžitý reťazový efekt.
Európske aerolínie sa vytrácajú jedna po druhej
Reťazec rušení spojení odštartovali španielske aerolínie. Air Europa pozastavila päť týždenných rotácií medzi Madridom a Caracason, rovnako postupovala aj spoločnosť Plus Ultra. Ďalší španielsky prepravca, Iberia, oznámil úplné prerušenie svojich liniek najmenej do 1. decembra.
K zrušeným letom sa už skôr pridali aj GOL z Brazílie, kolumbijská Avianca a TAP Air Portugal. Dočasnú pauzu ohlásili aj Turkish Airlines, ktorých spojenia budú zrušené prinajmenšom do piatka.
IATA pripomína, že Venezuela bola už pred touto eskaláciou najslabšie prepojenou krajinou regiónu, a nové obmedzenia môžu jej dostupnosť prakticky paralyzovať.
Americké varovanie: rastie vojenské napätie
Podľa FAA sa bezpečnostná situácia v okolí Venezuely v posledných dňoch dramaticky zhoršila. Varovanie upozorňuje na zvýšenú vojenskú aktivitu v krajine aj okolitých oblastiach, ktorá podľa úradu predstavuje riziko pre lety na všetkých výškových úrovniach.
Toto varovanie prišlo len krátko po tom, čo sa v regióne objavili informácie o masívnom presune amerických vojenských síl. V oblasti sa údajne sústreďuje najväčšia lietadlová loď amerického námorníctva, niekoľko ďalších vojnových lodí a stíhačky F-35.
Vzdušný priestor Venezuely sa mení na rizikovú zónu
Výsledkom je prudký pokles medzinárodného leteckého spojenia, ktoré už bolo na minime. Krajina sa dostáva do situácie, keď je pre väčšinu dopravcov bezpečnostné riziko príliš veľké na to, aby pokračovali v prevádzke.
Ak bude tlak venezuelských úradov pokračovať a lety zostanú pozastavené, môže ísť o jednu z najvýraznejších leteckých izolácií v moderných dejinách Latinskej Ameriky.
Česko varuje cestujúcich: Okamžite odíďte z Venezuely
České ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že situácia vo Venezuele sa po piatkovom varovaní amerického úradu FAA ďalej zhoršuje, a preto odporúča občanom Česka okamžite využiť dostupné letecké spojenia a krajinu opustiť.
„Po varovaní amerického Federálneho úradu pre letectvo kvôli zvýšenej vojenskej aktivite väčšina aerolínií zrušila lety do a z Caracasu. Cestujúcim odporúčame Venezuelu čo najskôr opustiť dostupnými spojmi,“ uviedol rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Ministerstvo dodalo, že väčšina prepravcov — vrátane Iberie, TAP, LATAM, Aviancy, GOL, Turkish Airlines či Caribbean Airlines — lety pozastavila a v prevádzke zostávajú už len spojenia spoločností Avior, Laser a kolumbijskej Wingo.
„Nedoporučujeme cestovať do Venezuely a za aktuálnej situácie vyzývame k jej opusteniu. K odletu možno využiť stále fungujúce spoje, predovšetkým Wingo,“ upozornil úrad aj prostredníctvom systému Drozd.