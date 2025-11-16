Národný deň smútku v Berlíne: Parlament si uctil obete vojny, vystúpil aj taliansky prezident

BERLÍN - Nemecký parlament si v nedeľu pripomenul obete vojny, pričom na budove Ríšskeho snemu (Reichstag) v Berlíne boli vlajky spustené na pol žrde. Informuje o tom správa tlačovej agentúry DPA.
Národný deň smútku alebo Volkstrauertag, bol pripomenutý prejavom talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu. Mattarella je na dvojdňovej návšteve Nemecka, kde ho v sobotu prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.
Predsedníčka Spolkového snemu Julia Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku. Deň smútku nazvala „hlasným varovaním v čase rastúceho historického odstupu od hrôz dvoch svetových vojen a súčasnej reality vojny v Európe“. Po Mattarellovom prejave prednesol Steinmeier tradičnú spomienkovú reč, ktorú od roku 1952 prednáša úradujúci nemecký prezident. Text pripomína obete násilia a vojen po celom svete vrátane tých, ktorí zahynuli v dvoch svetových vojnách, a ľudí stíhaných nacistickým Nemeckom pre svoju národnosť, etnickú príslušnosť alebo zdravotné postihnutie.
V tomto roku sa v Steinmeierovom prejave po prvýkrát výslovne spomínajú aj osoby prenasledované pre svoje pohlavie alebo sexuálnu identitu, ako aj policajti zabití pri výkone služby. Pri slávnostnom kladení vencov na ministerstve obrany v Berlíne povedal náčelník nemeckej armády (Bundeswehr), že deň smútku je pripomienkou toho, že „vojne a násiliu treba zabrániť všetkými prostriedkami“. Generálny inšpektor Carsten Breuer si tiež pripomenul vojakov Bundeswehru, ktorí prišli o život pri výkone služby. Deň smútku nám pripomína, aby sme „nikdy nezabudli, že služba našej krajine môže stáť životy“, dodal Breuer.