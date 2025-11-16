Merz opätovne vylúčil spoluprácu s AfD: Podľa neho nemajú nič spoločné

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu opätovne vylúčil spoluprácu medzi kresťanskými demokratmi (CDU) a stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tieto dve pravicovo orientované strany podľa neho nemajú nič spoločné. Upozornila na to agentúra DPA.
Merz dlhodobo tvrdí, že jeho konzervatívny blok nebude nikdy spolupracovať s AfD. Medzi hlavnými nemeckými stranami platí dohoda o tzv. firewalle (protipožiarnom múre), na základe ktorej nespolupracujú a nehlasujú s AfD, keďže ju považujú za krajne pravicovú stranu.
„Neudeje sa tak kvôli firewallu, zabudnite na to slovo, naše svety sú na míle vzdialené,“ vyhlásil Merz na stretnutí s mládežníckym krídlom kresťanskodemokratického bloku. Zdôraznil, že nemá v úmysle ohroziť dedičstvo svojej strany spájanej s menami ako Helmut Kohl alebo Konrad Adenauer.
Merz tiež zdôraznil, že pod jeho vedením Nemecko zostane krajinou otvorenou pre prisťahovalcov. Povedal, že hoci je potrebné neustále bojovať proti nelegálnej migrácii, prisťahovalci, ktorí chcú pracovať v Nemecku, budú aj naďalej vítaní.