Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody

BUDAPEŠŤ – Maďarská polícia zverejnila záznam, ktorý zachytáva jednu z najtragickejších nehôd posledných mesiacov. Auto so šiestimi mladými vošlo začiatkom novembra na železničné priecestie napriek výstražnému signálu a v plnej rýchlosti doň narazil osobný vlak. Päť ľudí zomrelo na mieste, jediná preživšia, 18-ročná dievčina, bojuje o zdravie v nemocnici. Video ukazuje hrôzostrašný moment nárazu.
K tragédii došlo 4. novembra večer v obci Szentmártonkáta, približne 50 kilometrov od Budapešti. Partia mladých sa vracala z večierka, keď 24-ročný vodič ignoroval blikajúci červený signál aj zvukové výstrahy a vošiel na priecestie.
V tom momente sa vysokou rýchlosťou blížil Tokaj InterCity. Vlak narazil do auta plnou silou – zrážke už nedokázal zabrániť ani automatický brzdný systém, keďže na reakciu zostali len zlomky sekúnd. Video, ktoré teraz zverejnili maďarské úrady, zachytáva presnú chvíľu, keď vlak auto rozdrví a odhodí desiatky metrov. Zábery potvrdzujú, že auto nebrzdilo ani nespomalilo.
Jedinou preživšou je 18-ročná Viktória, ktorá utrpela život ohrozujúce zranenia. Záchranári ju previezli do nemocnice v kritickom stave. Podľa informácií maďarských médií mala dievčina poškodené pľúca aj slezinu, preto ju lekári niekoľko dní udržiavali v umelom spánku. Jej mama uviedla pre televíziu RTL, že dcéra sa už prebrala a dokáže komunikovať, no čaká ju dlhá rekonvalescencia. Pri nehode prišla o svojho mladšieho brata aj najlepšiu kamarátku.