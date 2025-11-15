Letkyňa zmizla nad Tichým oceánom v roku 1937! Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády

WASHINGTON - Národná správa archívov a záznamov (NARA) v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady. Informuje správa tlačovej agentúry AFP.
Earhartová sa stala nezvestnou počas priekopníckeho letu okolo sveta s navigátorom Fredom Noonanom, a jej zmiznutie je dodnes jednou z najzaujímavejších záhad v histórii letectva. Súčasný prezident USA Donald Trump nariadil v septembri odtajnenie a zverejnenie všetkých záznamov americkej vlády týkajúcich sa Earhartovej nešťastnej poslednej cesty.
Novo odtajnené spisy
Riaditeľka Národnej spravodajskej služby (NI) Tulsi Gabbardová uviedla, že dokumenty obsahujú „novo odtajnené spisy Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), informácie o poslednej známej komunikácii Earhartovej, poveternostných podmienkach a stave lietadla v danom čase, ako aj potenciálnych miestach pátrania“ po vraku Lockheed Model 10 Electra.
Ďalšie dokumenty budú „priebežne“ zverejňované na webovej stránke NARA hneď, ako ich odtajnia, dodala Gabbardová. Mnohé z tisícov dokumentov, ktoré v piatok zverejnili online, boli už predtým sprístupnené zo strany NARA, pričom leteckí experti považujú za nepravdepodobné, že najnovšie materiály prinesú nové informácie o zmiznutí Earhartovej (1897-1937).
Earhartovej posledný let
Earhartovej posledný let fascinuje historikov už desaťročia a inšpiroval množstvo kníh, filmov a teórií. Prevládajúca domnienka je, že Earhartová a Noonan zostali bez paliva a museli núdzovo pristáť so svojím dvojmotorovým lietadlom v Tichom oceáne neďaleko Howlandovho ostrova, keď boli na jednej z posledných etáp svojej veľkolepej cesty.
Earhartová, ktorá sa preslávila v roku 1932 ako prvá žena, ktorá sama preletela Atlantický oceán, vzlietla 20. mája 1937 z Oaklandu v Kalifornii s nádejou, že sa stane prvou ženou, ktorá obletí svet. Ona a Noonan zmizli 2. júla 1937 po štarte z Lae v Papue-Novej Guinei na náročnom 4000-kilometrovom lete s cieľom doplniť si palivo na Howlandovom ostrove, malom území USA medzi Austráliou a Havajom. Posádka sa tam však už nedostala.