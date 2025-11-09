Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Dôsledky shutdownu v USA: Viac ako 1000 letov zrušených! Tisíce ďalších meškajú

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, Getty Images)
TASR

NEW YORK - Takzvaný shutdown - čiastočné alebo úplné zastavenie činnosti federálnej vlády spôsobené neschválením rozpočtu - čoraz viac narúša leteckú dopravu. Podľa webovej stránky FlightAware, ktorá sleduje lety, bolo do soboty popoludnia zrušených viac ako 1000 letov a približne 4400 letov malo meškanie. Informuje o tom agentúra DPA.

Najhoršiu situáciu hlásia na medzinárodnom letisku Charlotte Douglas v Severnej Karolíne, a na medzinárodnom letisku Newark Liberty v New Jersey, ktoré je hlavnou bránou pre cestujúcich smerujúcich do New Yorku. Tento shutdown, ktorý trvá už 39 dní a je najdlhší v histórii USA, je dôsledkom patovej situácie, ktorá vznikla medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese ohľadom rozpočtu a jej stredobodom sú výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Fakt, že rozpočet nebol schválený do veľkej miery zastavil bežnú činnosť vlády, v dôsledku čoho mnohí federálni zamestnanci – vrátane leteckých dispečerov – pracujú bez mzdy, a tlak sa prenáša aj na programy potravinovej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) začal obmedzovať leteckú prevádzku o približne 4 %, pričom do polovice mesiaca by sa toto obmedzenie mohlo zvýšiť až na 10 %.

V piatok bolo zrušených takmer 1000 letov a letiská hlásili dlhé rady a meškania napriek nižšiemu počtu cestujúcich, ktorý je typický pre obdobie mimo sezónu. Republikáni a demokrati sa naďalej obviňujú z krízy, pričom sa vzájomne kritizujú, že tí druhí nechávajú verejnosť trpieť kvôli politickému zisku. Podľa prieskumov však väčšina ľudí zo zodpovednosti za vzniknutú situáciu viní prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánsku stranu.

