Bulharsko po sankciách USA vymenovalo správcu majetku Lukoilu na svojom území

SOFIA - Bulharský kabinet v piatok vymenoval riaditeľa Národnej daňovej agentúry Rumena Specova za osobitného správcu majetku Lukoilu v krajine, povedal minister hospodárstva Petar Dilov. Ide najmä o kontrolu nad významnou rafinériou Neftochim v Burgase v súvislosti so sankciami USA voči ruským ropným gigantom. Píše o tom agentúra AFP.
„Rumen Specov, ktorého som nominoval, spĺňa všetky zákonné požiadavky,“ povedal Dilov na tlačovej konferencii po zasadnutí kabinetu. Dodal, že Specov „zabezpečí účinnú a zákonnú kontrolu nad orgánom prevádzkujúcim kritickú infraštruktúru“.
USA uvalili sankcie na Rosnefť a Lukoil
Spojené štáty minulý mesiac uvalili kvôli vojne na Ukrajine sankcie na dvoch dominantných ruských producentov ropy - Rosnefť a Lukoil. Neftochim je najväčšia ropná rafinéria na Balkáne a Lukoil ju vlastní od roku 1999.
Pred týždňom parlamentné hlasovanie povolilo vláde zabaviť majetok Lukoilu v Bulharsku. Má dominantné postavenie na trhu so sieťou ropných skladov, čerpacích staníc a firiem zásobujúcich lode a lietadlá.
Zákon umožní predaj Lukoil akcií
Zákon o núdzovom stave týkajúci sa aktív spoločnosti Lukoil umožňuje osobitnému správcovi predať akcie novému vlastníkovi. Podľa AFP jeho konanie nemožno napadnúť na súde. Kritizovala to bulharská opozícia aj prezident Rumen Radev, ale jeho veto na zákon parlament prehlasoval. Americké sankcie nadobudnú platnosť 21. novembra. Vyvolali obavy medzi bulharskými lídrami, že by mohli viesť k odstaveniu kľúčovej rafinérie.
Prijaté opatrenia zabezpečujú, že „v čo najkratšom čase“ bude môcť OFAC (Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií) vydať licenciu, ktorá umožní prevádzku rafinérie po 21. novembri, uviedol v piatok minister energetiky Žečo Stankov. V ten istý deň vydalo americké ministerstvo financií licenciu, ktorá povoľuje transakcie týkajúce sa určitých subjektov spoločnosti Lukoil v Bulharsku do 29. apríla budúceho roka.