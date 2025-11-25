Srbsko na prahu palivovej krízy! Jedinú ropnú rafinériu delí od úplného zastavenia už len pár dní

BELEHRAD - Jedinej srbskej ropnej rafinérii NIS, ktorá dodáva krajine väčšinu paliva, hrozí úplné zastavenie prevádzky v priebehu niekoľkých dní. Povedal to v utorok prezident Aleksandar Vučič v súvislosti s americkými sankciami proti ruskému vlastníkovi rafinérie, ktoré viedli k prerušeniu dodávok ropy. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zatiaľ nebola zatvorená, ale už teraz je jej prevádzka znížená v porovnaní s normálom,“ povedal Vučič na tlačovej konferencii v Belehrade. Rafinéria je štyri dni od „úplného zastavenia“, uviedli zdroje z odvetvia pre miestne médiá. NIS zasiahli sankcie Washingtonu proti ruskému energetickému sektoru, ktorých cieľom je obmedziť Moskve financie na vojnu na Ukrajine. Srbsku teraz hrozí energetická kríza.
Podľa Vučiča NIS má dostatok zásob paliva do konca roka, pričom ďalšie rezervy drží vláda. Stanovil však 50-dňovú lehotu na dosiahnutie dohody medzi Rusmi a potenciálnymi kupcami rafinérie, medzi ktorým sú aj uchádzači z Maďarska a zo Spojených arabských emirátov. Ak by sa to nepodarilo, jeho vláda by bola nútená spoločnosť kúpiť. „Nebudeme mať na výber. Privedieme si vlastný manažment a ponúkneme najvyššiu možnú cenu,“ vyhlásil.
Experti predtým pre AFP uviedli, že rafinéria pokrýva približne 80 % dodávok paliva v krajine a dovoz ropy by bol len dočasným riešením, ktoré by NIS nemohlo zachrániť. „Agóniu môžete predĺžiť o niekoľko mesiacov dodatočným dovozom, ale NIS skrachuje, ak už nebude môcť fungovať,“ povedal belehradský ekonóm Goran Radosavljevič. Keďže Rusi vlastnia kontrolný podiel v NIS, srbskí predstavitelia dúfajú, že Moskva bude ochotná predať svoj väčšinový podiel.
Predaj majoritného podielu Rusku a nesplnené sľuby o infraštruktúre
Minulý týždeň spoločnosť NIS podala v USA novú žiadosť o dočasné oslobodenie od sankcií, kým prebiehajú rokovania, ale zo strany Washingtonu zatiaľ nedošlo k žiadnemu kroku. Srbsko v roku 2008 predalo podiel vo výške 51 % v NIS ruským spoločnostiam Gazprom a Gazprom Nefť za 400 miliónov eur v rámci širšej dohody, ktorá zahŕňala aj výstavbu energetickej infraštruktúry. Tá sa však uskutočnila len čiastočne. Srbský štát vlastní takmer 30 % NIS, pričom zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.
Srbskí predstavitelia opakovane varovali, že pre NIS sa musí nájsť riešenie, a čoraz viac hovoria o možnom prevzatí rafinérie štátom, ak sa neobjaví žiadna iná možnosť. Pre Vučiča, ktorý má úzke väzby na Moskvu, je však možnosť zabavenia ruských aktív neprijateľná. Túto myšlienku zatiaľ odmieta. Srbsko je takisto silne závislé od lacného ruského plynu a je jednou z mála európskych krajín, ktoré neuvalili sankcie na Moskvu pre vojnu na Ukrajine.
Prebiehajú preto aj paralelné rokovania o dodávkach plynu, keďže Rusko v ostatných mesiacoch ponúka iba krátkodobé zmluvy. To je taktika, o ktorej Vučič povedal, že má za cieľ odradiť Srbsko od prevzatia NIS.