Trump mieša karty: Od znižovania ciel po miliardovú žalobu a jadrové testy

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie o znížení ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov, ako sú hovädzie mäso, banány, káva či zemiaky. Jeho vláda je pod tlakom voličov, ktorí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. Informovala o tom agentúra AFP.
Tieto produkty majú teraz výnimku z recipročných ciel, ktoré Trumpova vláda zaviedla tento rok s odôvodneným, že chce takto riešiť údajné neférové konanie iných krajín v oblasti obchodu. Prehodnotenie oznámili po posúdení kapacít USA na výrobu takéhoto tovaru.
Iné existujúce clá budú naďalej v platnosti. Nové výnimky z ciel prijali spätne od 13. novembra, vyplýva z nariadenia zverejneného Bielym domom. Zoznam obsahuje aj iné položky ako avokáda, kokosové orechy alebo ananásy.
Trumpova vláda zintenzívňuje snahy presvedčiť voličov o sile hospodárstva Spojených štátov po tom, ako sa ekonomické obavy Američanov stali hlavnou otázkou v nedávnych voľbách starostu New Yorku a guvernérov štátov New Jersey a Virgínia. Vo všetkých troch zvíťazili demokrati. Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári uvalil rozsiahle clá na obchodných partnerov USA, čo podnietilo varovania ekonómov, že to môže zvýšiť infláciu a negatívne ovplyvniť rast.
Trump chce zažalovať BBC na úpravu prejavu, žiadať aspoň miliardu dolárov
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že zažaluje britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC a bude od nej žiadať odškodné najmenej miliardu dolárov po tom, ako sa ospravedlnila za zavádzajúce zostrihanie jeho prejavu, odmietla však kompenzáciu. Informuje o tom agentúra AFP.
"Zažalujeme ich o niečo medzi miliardou a piatimi miliardami dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali," vyhlásil Trump pred novinármi na palube prezidentského špeciálu. Podľa vlastných slov chce o záležitosti cez víkend hovoriť s britským premiérom Keirom Starmerom. Ten podporil nezávislosť verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti, no vyhol sa zaujatiu stanoviska proti Trumpovi.
Právnici šéfa Bieleho domu poslali v pondelok BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta za video z časťami jeho prejavu spred útoku na Kapitol z januára 2021. Dali jej súčasne termín do piatka na ospravedlnenie a zaplatenie odškodného.
BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že jej dokument odvysielaný vlani vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021.
Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva Deborah Turnessovou. Stanica vo štvrtok uviedla, že predseda jej rady Samir Shah poslal do Bieleho domu osobný list, v ktorom Trumpovi objasňuje ľútosť BBC nad spôsobom úpravy videa, no tiež dôrazný nesúhlas, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie.
USA budú testovať jadrové zbrane ako iné krajiny, tvrdí Trump
Spojené štáty budú testovať svoje jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump. Odmietol však spresniť, či tieto plány zahŕňajú aj odpálenie nukleárnej bojovej hlavice. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Nechcem vám o tom hovoriť, ale budeme robiť jadrové testovanie ako iné krajiny,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu počas cesty na Floridu. Trump v októbri prekvapilo oznámil, že nariadil americkej armáde, aby po 33 rokoch okamžite obnovila proces testovania jadrových zbraní. Dosiaľ však nevysvetlil, aké skúšky prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright povedal, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie, ktoré nezahŕňajú reťazovú reakciu.
Vyhláseniu šéfa Bieleho domu predchádzali oznámenia ruského prezidenta Vladimira Putina o cvičeniach strategických jadrových síl a skúškach nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Kremeľ zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody.
Putin v reakcii na Trumpov krok poveril príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok povedal, že Moskva je ochotná diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť. Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým ešte za existencie Sovietskeho zväzu.