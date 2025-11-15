Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Trump mieša karty: Od znižovania ciel po miliardovú žalobu a jadrové testy

Prezident USA Donald Trump. AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Manuel Balce Ceneta)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie o znížení ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov, ako sú hovädzie mäso, banány, káva či zemiaky. Jeho vláda je pod tlakom voličov, ktorí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. Informovala o tom agentúra AFP.

Tieto produkty majú teraz výnimku z recipročných ciel, ktoré Trumpova vláda zaviedla tento rok s odôvodneným, že chce takto riešiť údajné neférové konanie iných krajín v oblasti obchodu. Prehodnotenie oznámili po posúdení kapacít USA na výrobu takéhoto tovaru.

Iné existujúce clá budú naďalej v platnosti. Nové výnimky z ciel prijali spätne od 13. novembra, vyplýva z nariadenia zverejneného Bielym domom. Zoznam obsahuje aj iné položky ako avokáda, kokosové orechy alebo ananásy.

Trumpova vláda zintenzívňuje snahy presvedčiť voličov o sile hospodárstva Spojených štátov po tom, ako sa ekonomické obavy Američanov stali hlavnou otázkou v nedávnych voľbách starostu New Yorku a guvernérov štátov New Jersey a Virgínia. Vo všetkých troch zvíťazili demokrati. Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári uvalil rozsiahle clá na obchodných partnerov USA, čo podnietilo varovania ekonómov, že to môže zvýšiť infláciu a negatívne ovplyvniť rast.

Trump chce zažalovať BBC na úpravu prejavu, žiadať aspoň miliardu dolárov

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že zažaluje britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC a bude od nej žiadať odškodné najmenej miliardu dolárov po tom, ako sa ospravedlnila za zavádzajúce zostrihanie jeho prejavu, odmietla však kompenzáciu. Informuje o tom agentúra AFP.

"Zažalujeme ich o niečo medzi miliardou a piatimi miliardami dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali," vyhlásil Trump pred novinármi na palube prezidentského špeciálu. Podľa vlastných slov chce o záležitosti cez víkend hovoriť s britským premiérom Keirom Starmerom. Ten podporil nezávislosť verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti, no vyhol sa zaujatiu stanoviska proti Trumpovi.

Právnici šéfa Bieleho domu poslali v pondelok BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta za video z časťami jeho prejavu spred útoku na Kapitol z januára 2021. Dali jej súčasne termín do piatka na ospravedlnenie a zaplatenie odškodného.

Trump mieša karty: Od
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že jej dokument odvysielaný vlani vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021.

Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva Deborah Turnessovou. Stanica vo štvrtok uviedla, že predseda jej rady Samir Shah poslal do Bieleho domu osobný list, v ktorom Trumpovi objasňuje ľútosť BBC nad spôsobom úpravy videa, no tiež dôrazný nesúhlas, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie.

USA budú testovať jadrové zbrane ako iné krajiny, tvrdí Trump

Spojené štáty budú testovať svoje jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump. Odmietol však spresniť, či tieto plány zahŕňajú aj odpálenie nukleárnej bojovej hlavice. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Nechcem vám o tom hovoriť, ale budeme robiť jadrové testovanie ako iné krajiny,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu počas cesty na Floridu. Trump v októbri prekvapilo oznámil, že nariadil americkej armáde, aby po 33 rokoch okamžite obnovila proces testovania jadrových zbraní. Dosiaľ však nevysvetlil, aké skúšky prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright povedal, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie, ktoré nezahŕňajú reťazovú reakciu.

Trump mieša karty: Od
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Vyhláseniu šéfa Bieleho domu predchádzali oznámenia ruského prezidenta Vladimira Putina o cvičeniach strategických jadrových síl a skúškach nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Kremeľ zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody.

Putin v reakcii na Trumpov krok poveril príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok povedal, že Moskva je ochotná diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť. Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým ešte za existencie Sovietskeho zväzu.

Viac o téme: ProduktyUSADonald TrumpClá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Americký prezident Trump volal s predstaviteľmi Thajska a Kambodže v snahe riešiť ich konflikt
Zahraničné
Donald Trump
Trump žiada vyšetrovanie väzieb Jefferyho Epsteina a Billa Clintona: Obrátil sa na ministerstvo spravodlivosti
Zahraničné
Historicky najdlhší shutdown sa
Historicky najdlhší shutdown sa skončil: Je to veľký deň pre USA, povedal Trump
Zahraničné
Takto jazdila po meste
Najhlúpejšia vláda všetkých čias? Trump sa blamoval so svojou limuzínou! VIDEO TAKTO jazdila po meste
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Paľo Topoľský a jeho zázračné paradajkové priesady: Mňa vždy tieto sprostosti napadnú z fleku
Paľo Topoľský a jeho zázračné paradajkové priesady: Mňa vždy tieto sprostosti napadnú z fleku
Prominenti
Legenda slovenskej kulturistiky Adam Cibuľa u Rozborila: Oporou mu je milujúca manželka!
Legenda slovenskej kulturistiky Adam Cibuľa u Rozborila: Oporou mu je milujúca manželka!
Prominenti
Žart, ktorý takmer skončil tragicky: Hercovi Topoľskému išlo o život... k hlave mu namierili zbraň
Žart, ktorý takmer skončil tragicky: Hercovi Topoľskému išlo o život... k hlave mu namierili zbraň
Prominenti

Domáce správy

FOTO Krvavý záver pracovného týždňa
Krvavý záver pracovného týždňa na východe: Objavili telo mŕtvej ženy (†51) vo dvore domu!
Domáce
Súboj komunizmus verzus súčasnosť:
Súboj komunizmus verzus súčasnosť: PRIESKUM si posvietil na kvalitu života, takto to cítia Slováci!
Domáce
Peter Kmec
MIMORIADNE Kmec to má zrejme spočítané: Fico oznámil TVRDÝ postih za kauzu inovačných dotácií!
Domáce
NEČAKANÝ KONIEC Významný zamestnávateľ šokoval ľudí: Ide zavrieť fabriku. Vieme, čo je za tým
NEČAKANÝ KONIEC Významný zamestnávateľ šokoval ľudí: Ide zavrieť fabriku. Vieme, čo je za tým
Martin

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Prezident USA Donald Trump.
Trump mieša karty: Od znižovania ciel po miliardovú žalobu a jadrové testy
Zahraničné
Venezuelský prezident Nicolás Maduro
Venezuelský prezident Maduro vyzval Trumpa na mier v čase eskalácie v Karibiku
Zahraničné
Ilustračné foto
Muž, ktorý ukradol z londýnskej galérie Banksyho dielo, pôjde do väzenia
Zahraničné

Prominenti

Slávnostné odovzdávanie cien Dosky
Nevítaný hosť u slovenskej speváčky: Začalo pátranie a potom... Naháňali ho s manželom!
Domáci prominenti
Elena Vacvalová a Oliver
Pamätáte si legendárnu reláciu Aj múdry schybí? Otestuje sa v KVÍZE, či by ste v nej teraz obstáli!
Domáci prominenti
Frida z ABBY: Stala
Frida z ABBY: Stala sa z nej princezná, ale... Prišla o dcéru aj muža!
Osobnosti
Maroš Kramár s priateľkou
Akoby mu z oka vypadla: Maroš Kramár sa pochválil dcérkou Rijou, je rozkošná! A má úžasného parťáka
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šedivé vlasy nie sú
Šedivé vlasy nie sú len znakom starnutia: Vedci odhaľujú, že môžu chrániť telo pred rakovinou!
Zaujímavosti
BIZARNÁ jazda francúzskeho dôchodcu:
BIZARNÁ jazda francúzskeho dôchodcu: Chcel ísť len na kontrolu, namiesto toho skončil v hoteli na Balkáne!
Zaujímavosti
Ako v menopauze poraziť
Ako v menopauze poraziť brušný tuk? Takto
vysetrenie.sk
Svetlá, ktoré berú dych!
Extrémna geomagnetická búrka zmenila oblohu na svetelnú šou: FOTO Slovensko nie je výnimkou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!

Šport

Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zapíše sa Dvorský do kanadského bodovania? Online prenos zo zápasu St. Louis – Philadelphia
Zapíše sa Dvorský do kanadského bodovania? Online prenos zo zápasu St. Louis – Philadelphia
NHL
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Bezpečnosť
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

CHANEL Coco Neige 2025/26: Alpská elegancia a zimné looky, ako vyraziť na hory s pôvabom
Móda
CHANEL Coco Neige 2025/26: Alpská elegancia a zimné looky, ako vyraziť na hory s pôvabom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Krvavý záver pracovného týždňa
Domáce
Krvavý záver pracovného týždňa na východe: Objavili telo mŕtvej ženy (†51) vo dvore domu!
Súboj komunizmus verzus súčasnosť:
Domáce
Súboj komunizmus verzus súčasnosť: PRIESKUM si posvietil na kvalitu života, takto to cítia Slováci!
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zatykač na Putina vyvolal protiúder: Moskva stíha ICC, Ukrajina čelí masívnym útokom
Napraví Boeing po škandáloch
Zahraničné
Napraví Boeing po škandáloch svoju reputáciu? Po kratšom VÝPADKU môže opäť ohúriť na ZNÁMEJ výstave

Ďalšie zo Zoznamu