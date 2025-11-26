Krajský súd zrušil rozsudok v kauze policajnej šikany rómskych detí

KOŠICE - Košický krajský súd zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu pre desať policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov, ku ktorému malo dôjsť v marci 2009 na policajnej stanici v Košiciach. Vec zároveň vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Informovala o tom hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová. Generálna prokuratúra v kauze obžalovala vtedajších policajtov zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.
Generálna prokuratúra obžalovala vtedajších policajtov zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vo vlečúcej sa kauze košický mestský súd rozhodol vlani vo februári. Obžalovaných oslobodil spod obžaloby s tým, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý sú stíhaní. Po odvolaní podanom prokurátorom sa krajský súd s týmto rozhodnutím nestotožnil a označil ho za nezákonné. "Za účelom náležitého zistenia skutkového stavu bude potrebné vykonať ďalšie dokazovanie a po zákonnom vyhodnotení dôkazov opätovne vo veci zákonne a spravodlivo rozhodnúť," uviedla Pančurová.
Kauza sa viaže na udalosti z roku 2009
Podľa krajského súdu pri zákonnom vyhodnotení doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné dôjsť k záveru, že skutok, pre ktorý sú obžalovaní stíhaní, sa nestal. "Krajský súd preskúmaním spisu zistil, že skutkové a právne závery prvostupňového súdu vyslovené v napadnutom rozsudku sú predčasné a nepresvedčivé, pričom prvostupňový súd vyhodnotil vykonané dôkazy bez dostatočného vysporiadania sa s okolnosťami, na ktoré poukázal prokurátor v písomnom odvolaní, a ktoré sú dôležité nielen z hľadiska skutkového, ale aj z hľadiska právneho posúdenia konania obžalovaných," informovala hovorkyňa.
Kauza sa viaže na udalosti z 21. marca 2009. Šesť rómskych chlapcov z košického sídliska Luník IX vo veku desať až 16 rokov predviedli na Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - Juh pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa medializovaného videozáznamu policajti chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha. Deti mali podľa obžaloby aj biť, vulgárne im nadávať či huckať na ne služobné psy, pričom ich komentáre sa týkali aj rómskeho pôvodu detí. Obžalovaní, a to deväť mužov a jedna žena, obvinenia odmietli.