V Istanbule zomrela nemecká turistka s deťmi po otrave jedlom: Turecké úrady zadržali štyri podozrivé osoby

ISTANBUL - Úrady v Turecku zadržali štyri podozrivé osoby po tom, čo v Istanbule pravdepodobne v dôsledku otravy jedlom prišla o život nemecká turistka z Hamburgu a jej dve deti. Otec rodiny je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti nemocnice v Istanbule, píše nemecký denník Bild. Rodina bola v Istanbule na dovolenke.
Príčina úmrtí sa vyšetruje, avšak existuje podozrenie, že obete skonzumovali mušle obsahujúce toxíny. Euronews vysvetľuje, že mušle sú rizikové, keďže sa živia planktónom, ktorý môže produkovať vysoko toxické chemikálie. Tie sa potom v mušliach ukladajú. Turecká štátna televízia TRT informovala, že zadržaní podozriví sú predajcovia sladkostí, plnených mušlí a tradičného tureckého street foodu z jahňacích či kozích čriev (kokorec).
Otec, matka a ich šesťročný syn a trojročná dcéra pricestovali do Istanbulu v nedeľu, spresňuje DPA. Jedlo konzumovali v rôznych častiach mesta, uvádza Bild. V stredu bola rodina prvýkrát hospitalizovaná s podozrením na otravu jedlom, informovala štátna tlačová agentúra Anadolu. Všetci boli neskôr prepustení. Celá rodina však bola následne záchrankou prevezená späť do nemocnice, kde najprv zomreli obe deti a následne aj ich matka, píše DPA.
Miestne médiá uviedli, že rodina má turecké korene. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že išlo o nemeckých občanov. Turecký rezort spravodlivosti dodal, že sa odoberajú vzorky z miest, kde rodina konzumovala jedlo.