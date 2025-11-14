NEČAKANÉ prekvapenie pre taxikára: Zákazníčka nastúpila a vytiahla MAČETU! Jej požiadavka vyráža dych

Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

SAMARA – Taxikár nikdy nevie, aký zákazník mu do auta nastúpi. Najväčšie prekvapenie prichádza od ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú celkom normálne. Keď do taxíku nastúpila postaršia žena, nič nenasvedčovalo tomu, že nastanú problémy. Vodič sa ale v istom okamihu začal báť o vlastný život.

Sociálnymi sieťami sa začalo šíriť video z istého taxikára, ktorý zažil doslova desivé momenty. Keď na zadné sedadlo taxíku v Samarskej oblasti, južne od Kazane, nastúpi staršia dáma v šatke, najprv položí tašku vedľa seba a taxikárovi prikáže, aby radšej zapol šansón.  Ten však nereaguje a ďalej sa venuje jazde. 

Vytiahla ostrú zbraň 

Po pár sekundách sa tetka nakloní dopredu a s mačetou v jednej ruke mu ešte raz prikáže, aby zapol inú hudbu. Taxikár zostáva pokojný, trochu sa pousmeje a prepne hudbu. Chvíľu sa ešte pozerá na zákazníčku cez spätné zrkadlo a opakuje jej, že to nie je žiadny problém. 

Zmena trasy? 

Hneď na to si ale prehodil bezpečnostný pás na druhú stranu. Chcel byť už pripravený, keby žena opäť vystrčila mačetu. Tá však vodiča opäť po pár sekundách zaskočila. "Vidíte, ako to ide, keď sa chce. A viete kam ideme? Na cintorín," povie celkom pokojne zo zadného sedadla. 

Podľa reakcie vodiča aj ruskej televízie REN TV, ktorá o prípade informovala na Telegrame, nebol toto pôvodný cieľ cesty. Ako to celé dopadlo, ale ruské weby už nepíšu. 

