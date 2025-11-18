Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Trumpov plán pre Gazu v OSN prešiel! Svet hovorí o Palestínskom štáte: Izrael vyjadruje nesúhlas

Ilustračné foto
NEW YORK - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V texte sa nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu, informujú o tom agentúry AP a AFP.

Rusko, ktoré pripravilo konkurenčný návrh rezolúcie, sa spolu s Čínou zdržalo hlasovania. Rezolúcia predložená Spojenými štátmi bola schválená pomerom hlasov 13 ku 0. USA a ďalšie krajiny dúfali, že Moskva nepoužije svoje právo veta a nezablokuje jej prijatie.

BR OSN hlasovaním tiež súhlasila s nasadením Medzinárodných stabilizačných síl v zdevastovanom území. Podľa agentúry AP je výsledok hlasovania kľúčovým krokom pre krehké prímerie a snahy definovať budúcnosť Pásma Gazy po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Arabské a ďalšie moslimské krajiny, ktoré prejavili záujem o vyslanie vojsk pre medzinárodné sily, naznačili, že schválenie Radou je nevyhnutné pre ich účast.

Text tiež odobruje zriadenie mierovej rady, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu, ktorému by teoreticky predsedal Trump, s mandátom do konca roka 2027. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy, píše AP.

Prehľad prvej fázy plánu

V prvej fáze, ktorá trvá od 10. októbra palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdali telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí Pásma Gazy.

Izrael návrh rezolúcie kritizoval. Jeho vedenie jednomyseľne odmietlo akúkoľvek možnosť vzniku Palestínskeho štátu, ktoré sa objavilo v prijatej rezolúcii. „Naše odmietavé stanovisko k vzniku Palestínskeho štátu na akomkoľvek území sa nezmenilo,“ vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na nedeľnom zasadnutí vlády.

Netanjahu sa v uplynulom období stal terčom kritiky zo strany svojich radikálnych koaličných partnerov, ktorí ho obvinili, že nereagoval na nedávnu vlnu uznania palestínskej štátnosti zo strany viacerých západných štátov. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir krátko pred pondelkovým hlasovaním vyzval Netanjahua, aby nechal zatknúť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a zasiahol proti ďalším vysokopostavených predstaviteľom Palestínskej samosprávy v prípade, že BR OSN spomínanú rezolúciu schváli.

Palestínska samospráva vyzýva na implementáciu rezolúcie OSN o Pásme Gazy

Palestínska samospráva (PA) v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorá podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Tým sa postavila proti hnutiu Hamas, ktoré v pondelok prijatú rezolúciu kritizuje, informuje o tom agentúra DPA.

PA vo vyhlásení zdôraznila, že urgentná implementácia rezolúcie je nevyhnutná na ochranu obyvateľov palestínskej enklávy, zabránenie vysídľovania, umožnenie úplného stiahnutia izraelských síl, rekonštrukciu ťažko zničeného územia a podporu riešenia založeného na dvoch štátoch.

Trumpov 20-bodový plán počíta s odzbrojením Hamasu, nasadením Medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady - prechodného riadiaceho orgánu pre Pásmo Gazy. Palestínska samospráva uviedla, že je pripravená spolupracovať s USA, Európskou úniou, moslimskými krajinami a členmi BR OSN na realizácii rezolúcie spôsobom, ktorý zmierni utrpenie Palestínčanov v Gaze, na Západnom brehu Jordánu aj vo východnom Jeruzaleme.

Rezolúcia OSN spomína Palestínsky štát

Podľa PA musí cesta k mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi pokračovať a byť založená na riešení dvoch štátov, pričom nezávislý Palestínsky štát by pokojne existoval po boku Izraela. Zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu sa nachádza aj v prijatej rezolúcii, čo vyvolalo kritiku zo strany Izraela.

Hamas riešenie dvoch štátov odmieta a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny, píše DPA. Izraelská vláda tiež proti riešeniu dvoch štátov protestuje a tvrdí, že Palestínsky štát by ohrozil existenciu Izraela. Kritizuje pritom PA za údajnú podporu terorizmu v Pásme Gazy.

Prepustenie izraelských rukojemníkov a tiel zajatcov

BR OSN pondelňajším hlasovaním v podstate vyjadrila súhlas s prechodom do druhej fázy mierového plánu. V prvej fáze, ktorá sa začala prímerím 10. októbra, palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdali telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí Pásma Gazy.

Rezolúcia, predložená Spojenými štátmi, bola schválená pomerom hlasov 13 ku 0. Rusko a Čína sa zdržali hlasovania. Trump výsledok hlasovania privítal a označil ho za jeden z „najvýznamnejších dokumentov v histórii OSN“. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz povedal, že rezolúcia „predstavuje ďalší významný krok smerom k stabilnej Gaze, ktorá bude schopná prosperovať, a k prostrediu, ktoré Izraelu umožní žiť v bezpečí.“

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia uviedol, že Moskva túto podporu vzala na vedomie, ale zdržala sa hlasovania, pretože rezolúcia nezahŕňala úlohu Bezpečnostnej rady ani dôrazne nepodporovala palestínsku štátnosť. Rusko pritom predstavilo alternatívnu rezolúciu a pred hlasovaním panovali obavy, že by mohlo využiť právo veta. Nakoniec sa tak nestalo.

