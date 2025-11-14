Tragédia na Bali: Havaroval minibus s čínskymi turistami, zomrelo päť ľudí

(Zdroj: SITA/AP/Eka Prasetya))
DENPASAR - Päť ľudí zahynulo a osem ďalších utrpelo zranenia v piatok ráno pri nehode minibusu na indonézskom ostrove Bali. Minibus prevážal čínskych turistov po kľukatej ceste z juhu na sever ostrova, informuje správa agentúry AP.
Vodič stratil kontrolu nad vozidlom
Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a minibus narazil do stromu. V čase havárie bola cesta v oblasti dediny Padangbulia suchá. Predstaviteľ tamojšej polície uviedol, že pravdepodobnou príčinou nehody bola nepozornosť vodiča.
Osem zranených pasažierov ošetrili v dvoch miestnych nemocniciach. Indonézsky vodič vyviazol bez vážnejších zranení a bol zadržaný na mieste. Agentúra AP pripomína, že dopravné nehody sú v Indonézii bežné kvôli nízkym bezpečnostným štandardom a problematickej infraštruktúre.