Taliansko a Albánsko sa dohodli na podpore hospodárskej spolupráce: Rokovali spolu aj o migrácii

RÍM — Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa vo štvrtok v Ríme stretla so svojím albánskym náprotivkom Edim Ramom, s ktorým podpísala dohodu o podpore hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami. Rokovala tiež o migračnej dohode s Albánskom, ktorá bola uzavretá pred dvoma rokmi. Informuje o tom agentúra APA.
Podľa talianskej premiérky budú migračné centrá, ktoré Taliansko otvorilo v Albánsku na základe dohody pred rokom, plne funkčné po nadobudnutí účinnosti novej dohody EÚ o migrácii a azyle. „Nie každý pochopil, aký efektívny je tento model,“ povedala Meloniová po skončení stretnutia v Ríme. „Mnohí sa snažia spomaliť alebo zablokovať náš plán, ale sme odhodlaní pokračovať, pretože je to mechanizmus, ktorý môže zmeniť paradigmu riadenia migrácie,“ dodala. Meloniová sa poďakovala albánskemu premiérovi, jeho vláde a albánskemu ľudu, ktorí podľa nej ukázali, že „Albánsko sa už správa ako členský štát EÚ a prejavuje solidaritu s krajinami, s ktorými spolupracuje“.
Meloniová a Rama podpísali na stretnutí dohody o spolupráci v oblastiach infraštruktúry, obrany a bezpečnosti, migrácie, energetiky, životného prostredia, zdravia, inovácií a vzdelávania. Ich stretnutie sa konalo dva roky po podpísaní kontroverznej dohody medzi Rímom a Tiranou o zriadení dvoch záchytných centier pre migrantov na albánskom území prevádzkovaných Talianskom, v ktorých platí talianska legislatíva. Podľa talianskej opozície obe centrá ani zďaleka nie sú plnene vyťažené. Približne 70 percent ľudí umiestnených v centre zriadenom na vojenskom letisku pri obci Gjadër bolo vrátených do Talianska, pretože ich zadržanie nebolo právne v poriadku.
Súdy opakovane blokujú presuny migrantov
Taliansko je prvou európskou krajinou, ktorá presúva žiadateľov o azyl do tretej krajiny, kým sa nerozhodne o ich žiadosti o azyl. Tento postup, často označovaný ako „albánsky model“, vzbudil pozornosť v celej Európe. Súdy v Taliansku opakovane blokovali uplatňovanie dohody a zadržiavanie žiadateľov o azyl – či už v Albánsku alebo v Taliansku – považovali za nezákonné. Migračné centrum v Gjadëri malo pôvodne urýchliť spracovanie žiadostí o azyl mimo Talianska. Od svojho otvorenia v apríli 2024 sa využíva výlučne ako deportačné centrum, čo je v rozpore s pôvodným zámerom. Migračná dohoda medzi Rímom a Tiranou pôvodne stanovovala, že do Gjadëru príde okolo 3000 žiadateľov o azyl mesačne.