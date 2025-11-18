Útok na Západnom brehu Jordánu zabil jedného človeka: Dvoch útočníkov zastrelili

JERUZALEM - V utorok jeden človek zahynul a ďalší traja utrpeli zranenia v dôsledku nárazu autom a útoku pobodaním na Západnom brehu Jordánu, potvrdila izraelská armáda aj záchranári. Armáda bez ďalších podrobností dodala, že jej vojaci zastrelili dvoch útočníkov, píšu agentúry Reuters a AFP.
Izrael označil incident za teroristický útok
Izraelské orgány incident označili za teroristický útok. Podľa armády sa vo vozidle páchateľov našli výbušné materiály, ktoré „zneškodnili odborníci izraelskej pohraničnej polície“. Incident sa odohral medzi mestami Hebron a Betlehem na križovatke pri vjazde do židovských osád Guš Ecjon.
Podľa záchranárov na následky bodnej rany zomrel 30-ročný muž, zranená žena je v kritickom stave, zatiaľ čo zranenia ďalšieho muža a chlapca vo veku približne 15 rokov sú o niečo miernejšie.
K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Skupina Palestínsky islamský džihád však útok privítala. „Tieto hrdinské operácie sú odpoveďou na neúprosné zločiny gangov osadníkov a okupačnej armády proti našim ľuďom,“ uviedla skupina.
Židovské osady obvinili izraelskú vládu
Vedenie samosprávnych orgánov židovských osád na Západnom brehu Jordánu z útoku obvinilo izraelskú vládu, ktorá odmietla anektovať toto palestínske územie. „Keď Izraelský štát v tichosti umožňuje ‚cestu k Palestínskemu štátu‘, terorizmus opäť zdvíha hlavu,“ uviedlo.