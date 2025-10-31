Dovolenka v Taliansku sa zmenila na boj o život: Slovenský tínedžer (15) narazil po skoku do mora na skaly

LIPARI – Pokojnú rodinnú dovolenku na juhu Talianska poznačila hrozivá nehoda. Pätnásťročný Slovák skončil v nemocnici po tom, ako sa počas kúpania na ostrove Lipari nešťastne vrhol do mora a narazil na skaly ukryté pod hladinou. Mladíka musel do nemocnice v Messine previezť vrtuľník.
Podľa talianskeho portálu Focusicilia.it sa incident odohral v utorok dopoludnia na jednej z pláží ostrova Lipari, ktorý patrí do súostrovia Eolské ostrovy. Slovenský tínedžer bol na dovolenke spolu s rodičmi, keď sa rozhodol skočiť do mora z útesu. Pod hladinou sa však nachádzali skaly, ktoré si nevšimol.
Po náraze utrpel vážne poranenia hrudníka a okamžite sa začal dusiť. Jeho matka zalarmovala záchranárov, ktorí mladíka ošetrili priamo na mieste a následne ho previezli do nemocnice v Lipari. Po prvotných vyšetreniach lekári zistili, že chlapec utrpel traumatický pneumotorax, teda stav, pri ktorom sa do pleurálnej dutiny nahromadí vzduch v dôsledku úrazu hrudníka.
Vzhľadom na vážny stav rozhodli lekári o okamžitom prevoze vrtuľníkom na kliniku v Messine, kde bol hospitalizovaný na oddelení hrudnej chirurgie. Podľa lekárov sú jeho stav vážny, no stabilizovaný a zdravotníci majú „mierny optimizmus“, že sa zranenia podarí zvládnuť bez trvalých následkov.