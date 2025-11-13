Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov

SYDNEY - Matku a dcéru, ktoré sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej, zadržali v stredu v Austrálii pre obvinenia z podvodu. Od zraniteľných vietnamských obetí v krajine údajne vylákali takmer 70 miliónov austrálskych dolárov. Podľa polície boli súčasťou „vysoko sofistikovaného“ syndikátu podvodníkov, ktorý pral špinavé peniaze. Píše stanica BBC.
Podľa polície bola matka (53) vplyvnou a dôveryhodnou členkou svojej komunity. Ako veštica poskytovala služby aj klientom vo finančnej núdzi. Presvedčila ich, že na pomoc im v budúcnosti príde miliardár a že sa tak stane „skôr ako neskôr“, ak si vezmú pôžičku. Časť z nej si následne ponechala.
Matka čelí 39 obvineniam
Matka čelí 39 obvineniam vrátane riadenia činností zločineckej skupiny a nečestného získavania financií podvodom. Na súd by sa mala dostaviť vo štvrtok. Jej dcéra (25) bola obvinená zo siedmich trestných činov vrátane nezodpovedného nakladania s výnosmi z trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine. Udelili jej kauciu a súdne pojednávanie je naplánované na január.
Polícia počas zadržania zaistila finančné dokumenty, mobilné telefóny, luxusné kabelky, 40-gramovú tehličku zlata v hodnote 10.000 austrálskych dolárov a 6600 dolárov v kasínových žetónoch. Podľa vyšetrovania denníka The Sydney Morning Herald (SMH) sú matka a dcéra prepojené s organizáciou Penthouse Syndicate. Skupina údajne pripravila veľké austrálske banky o 250 miliónov austrálskych dolárov po tom, ako jej skorumpovaní bankoví zamestnanci schvaľovali úvery a pomohli tak kúpiť viacero nehnuteľností v Sydney, vysvetľuje SMH s odvolaním sa na políciu. V tomto prípade už obvinili viac ako tucet ľudí z rôznych trestných činov, uvádza BBC.