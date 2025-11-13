Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SYDNEY - Matku a dcéru, ktoré sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej, zadržali v stredu v Austrálii pre obvinenia z podvodu. Od zraniteľných vietnamských obetí v krajine údajne vylákali takmer 70 miliónov austrálskych dolárov. Podľa polície boli súčasťou „vysoko sofistikovaného“ syndikátu podvodníkov, ktorý pral špinavé peniaze. Píše stanica BBC.

Podľa polície bola matka (53) vplyvnou a dôveryhodnou členkou svojej komunity. Ako veštica poskytovala služby aj klientom vo finančnej núdzi. Presvedčila ich, že na pomoc im v budúcnosti príde miliardár a že sa tak stane „skôr ako neskôr“, ak si vezmú pôžičku. Časť z nej si následne ponechala.

Matka čelí 39 obvineniam

Matka čelí 39 obvineniam vrátane riadenia činností zločineckej skupiny a nečestného získavania financií podvodom. Na súd by sa mala dostaviť vo štvrtok. Jej dcéra (25) bola obvinená zo siedmich trestných činov vrátane nezodpovedného nakladania s výnosmi z trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine. Udelili jej kauciu a súdne pojednávanie je naplánované na január.

Polícia počas zadržania zaistila finančné dokumenty, mobilné telefóny, luxusné kabelky, 40-gramovú tehličku zlata v hodnote 10.000 austrálskych dolárov a 6600 dolárov v kasínových žetónoch. Podľa vyšetrovania denníka The Sydney Morning Herald (SMH) sú matka a dcéra prepojené s organizáciou Penthouse Syndicate. Skupina údajne pripravila veľké austrálske banky o 250 miliónov austrálskych dolárov po tom, ako jej skorumpovaní bankoví zamestnanci schvaľovali úvery a pomohli tak kúpiť viacero nehnuteľností v Sydney, vysvetľuje SMH s odvolaním sa na políciu. V tomto prípade už obvinili viac ako tucet ľudí z rôznych trestných činov, uvádza BBC.

Viac o téme: PodvodVešticaPolícia Austrália
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Španielska polícia rozbila sieť pašerákov: Hašiš z Maroka prepravovali dronmi
Zahraničné
Ilustračné foto
Polícia v Budapešti zadržala ženu, ktorá uniesla novorodenca
Zahraničné
FOTO Policajti pri domovej prehliadke
Nelegálne zbrane a výbušniny u muža z Trebišova: Polícia rieši prípad ako prečin ozbrojovania
Domáce
V Prahe prebehol zásah
V Prahe prebehol zásah polície: Riaditeľstvo ciest a diaľnic čelí vyšetrovaniu verejných zákaziek
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po zlodejoch
Polícia pátra po zlodejoch z drogérie: Na sociálnej sieti zverejnila ich fotografie
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená
Domáce
FOTO Tragická dopravná nehoda pri
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila
Domáce
Trnava v pondelok zatvorí mestský úrad, radnicu aj školy: Dôvodom je sviatok 17. novembra
Trnava v pondelok zatvorí mestský úrad, radnicu aj školy: Dôvodom je sviatok 17. novembra
Regióny

Zahraničné

Medzinárodná operácia v Rakúsku:
Medzinárodná operácia v Rakúsku: Po domových prehliadkach polícia zadržala tri osoby
Zahraničné
FOTO Transparent s nápisom v
Na svetoznámu pamiatku aktivisti vyvesili provokatívny transparent: Na mieste zasahovali desiatky policajtov a hasičov
Zahraničné
Matka s dcérou sa
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Zahraničné
Chaos na letisku: Dva
Chaos na letisku: Dva vážne zdravotné prípady takmer súčasne po pristátí lietadiel
Zahraničné

Prominenti

Vážne zdravotné problémy herca
Vážne zdravotné problémy herca Hrušínského (79): BOJ S RAKOVINOU... Nádor pľúc a obličiek!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples 2026
Najprestížnejšia udalosť roka plná hviezd a luxusu: Česko-slovenský ples vzdá hold... silné meno!
Domáci prominenti
Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti
Žena slávneho herca ohúrila
Žena slávneho herca ohúrila na premiére: Pozrite, vyzerala fantasticky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Orgazmus pre lepší život:
Orgazmus pre lepší život: Prekvapivé zdravotné prínosy sexuálneho potešenia
vysetrenie.sk
Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti
Nádherný príbeh priateľstva až
Nádherný príbeh priateľstva až za hrob: V Krakove má sochu verný psík
dromedar.sk

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Slovensko – Kazachstan: Online prenos z kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov
Slovensko – Kazachstan: Online prenos z kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
WTA
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Lyžovanie
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
NHL

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Veda a výskum
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Android
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Správy
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matka s dcérou sa
Zahraničné
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Podľa CNN Trump figuruje
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Epstein pred schôdzkou s Putinom Trumpa podrazil! Ponúkol Rusom pomoc
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená
Tragická dopravná nehoda pri
Domáce
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila

Ďalšie zo Zoznamu