Bol účastníkom masakru v Izraeli: Obdivovateľ Hamasu žije spokojne v TEJTO európskej krajine

BRUSEL - Antverpská organizácia sledujúca antisemitizmus upozornila na Palestínčana, ktorý sa mal zúčastniť útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Podľa ich zistení dnes voľne cestuje po Európe a objavuje sa na propalestínskych protestoch.
Organizácia JID ukazuje na bývalého obyvateľa Gazy
Židovské informačné a dokumentačné centrum (JID) so sídlom v Antverpách oznámilo, že identifikovalo Muhanada al-Chatíba, ktorý sa dlhodobo označuje za „nezávislého novinára“. Podľa JID však existujú záznamy, na ktorých sa pohybuje medzi ozbrojencami Hamasu počas útoku na juhu Izraela v októbri 2023.
JID odovzdalo belgickým úradom 65-stranový spis obsahujúci videá, jeho príspevky na sociálnych sieťach a vlastné vyjadrenia. „Z týchto materiálov je jasné, že v ten deň sledoval dianie zblízka, natáčal útočníkov, tlieskal a oslavoval násilie. Objavuje sa po boku mužov z Hamasu, smeje sa a ukazuje na horiace objekty,“ uvádza organizácia na svojom webe.
Voľne cestuje po Európe a zúčastňuje sa protestov
Podľa JID sa al-Chatíb dostal do Európy bez toho, aby prešiel bezpečnostnými prevereniami. Aktivisti tvrdia, že bol spozorovaný na propalestínskych demonštráciách v Amsterdame, Gente a Bruseli. JID to považuje za riziko pre európsku bezpečnosť a žiada jasné vysvetlenie zo strany belgických orgánov.
Spis už prevzala belgická polícia, ktorá sa podľa JID prípadom zaoberá. Informovali o tom aj izraelské médiá.
Politici tlačia na vládu
Správa vyvolala odozvu aj na politickej scéne. Poslanec opozičného Vlámskeho záujmu Sam van Rooy sa na platforme X vyjadril veľmi ostro: „Belgicko zaplavujú sympatizanti Hamasu a dokonca aj teroristi! Človek napojený na Hamas, ktorý sa podieľal na genocídnom masakri v Izraeli 7. októbra 2023, dnes žije v Belgicku. Muhanad al-Chatíb bol 11. októbra 2025 spozorovaný na demonštrácii v Bruseli, ktorá podporovala Hamas. Čo najskôr sa na to opýtam vlády!“
Nejasná cesta z Pásma Gazy
Nie je známe, akým spôsobom sa al-Chatíb dostal z Gazy. Viacerí Palestínčania však opúšťali enklávu cez hraničný priechod Rafáh smerom do Egypta, ktorý zostal otvorený až do jeho uzavretia po izraelskej ofenzíve.
New York Times v júni 2024 citoval palestínskeho veľvyslanca v Egypte, podľa ktorého takto za osem mesiacov odišlo približne 100-tisíc Palestínčanov. Ako pripomína server The Media Line, išlo najmä o zranených alebo o ľudí, ktorí dokázali zaplatiť egyptským úradníkom.
NYT dodáva, že mnohí sa spoliehali na spoločnosť Hala, ktorá má mať úzke väzby na egyptské štátne štruktúry a pre veľkú časť obyvateľov Gazy bola jedinou cestou, ako sa z územia dostať.