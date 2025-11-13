Zásah Midway Blitz: Sudca v Chicagu nariadil prepustiť stovky ľudí zadržaných imigračnou políciou

WASHINGTON - Federálny sudca v americkom štáte Illinois nariadil v stredu prepustiť na kauciu stovky osôb zadržaných imigračnou políciou (ICE) od septembra v rámci zásahu známeho ako Midway Blitz. Väčšina zadržaných pochádza z oblasti Chicaga, informovali americké médiá vrátane denníka Chicago Tribune.
Operáciu Midway Blitz spustila administratíva prezidenta Donalda Trumpa s cieľom zadržať „kriminálnych ilegálnych imigrantov, ktorí terorizujú Američanov“. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti, pod ktoré ICE patrí, uviedlo, že tento zásah prispel k „historickému poklesu kriminality“ v Chicagu a v celom štáte Illinois, vedenom demokratmi.
Federálny sudca v Chicagu však v stredu na pojednávaní uznal argumenty obhajcov približne 600 zadržaných, podľa ktorých boli ich zatknutia nezákonné – bez primeraného dôvodu či súdneho príkazu. Rozhodol preto, že osoby, ktoré nepredstavujú bezpečnostné riziko, majú byť prepustené na kauciu vo výške 1500 dolárov, ale zostanú pod dohľadom vrátane povinnosti nosiť elektronický náramok. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti toto rozhodnutie ostro kritizovalo. Na platforme X uviedlo, že „aktivistický sudca priamo ohrozuje životy Američanov tým, že nariaďuje prepustenie 615 ilegálnych cudzincov“.
Ďalší právny neúspech
Tento súdny verdikt predstavuje ďalší právny neúspech Trumpovej administratívy v štáte Illinois. Tamojšie súdy už v októbri pozastavili nasadenie jednotiek Národnej gardy v Chicagu a jeho okolí, keď ich tam prezident Trump vyslal proti vôli miestnych úradov. Od júna bola Národná garda nasadená aj v Los Angeles, Washingtone a Memphise.Trump opakovane označuje boj proti nelegálnej migrácii za svoju prioritu a hovorí o „invázii kriminálnych cudzincov“ do Spojených štátov.