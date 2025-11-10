Parížsky súd rozhodne, či prepustí exprezidenta Sarkozyho z väzenia

PARÍŽ - Parížsky odvolací súd dnes rozhodne, či prepustí bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia, kam nastúpil 21. októbra, aby si odpykal päťročný trest odňatia slobody kvôli podielu na zločinnom spiknutí v kauze nelegálneho financovania svojej prezidentskej kampane v roku 2007 peniazmi z Líbye. Do väzenia ho poslal prvostupňový rozsudok parížskeho súdu.
Sarkozyho právny tím sa proti rozsudku odvolal a podal tiež žiadosť o predčasné prepustenie z väznice La Santé. Súd skôr uviedol, že akonáhle politik nastúpi do väzenia, bude sa môcť proti rozsudku odvolať. Dnes má parížsky súd posúdiť jeho žiadosť o prepustenie a rozhodnutie sa očakáva ešte v ten istý deň. Odvolacie konanie sa uskutoční neskôr, pravdepodobne na jar budúceho roka.
Vo väzení má policajnú ochranu
Predsedníčka súdu Nathalie Gavarinová pri vynášaní septembrového rozsudku nariadila Sarkozyho uväznenie aj v prípade odvolania. V bezprecedentnom rozsudku parížsky súd totiž rozhodol, že Sarkozy nastúpi do výkonu trestu odňatia slobody bez toho, aby čakal na prejednanie svojho odvolania z dôvodu "závažnosti trestného činu a jeho vplyvu na verejný poriadok".
Sarkozy podľa obžaloby v roku 2005, keď zastával post ministra vnútra, uzavrel dohodu s vtedajším líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Vďaka tomu tak podľa súdu získal pre svoju víťaznú prezidentskú kampaň z roku 2007 od líbyjského režimu milióny dolárov. Sarkozy má vo väzení, kde býva tretím týždňom, pridelenú nepretržitú policajnú ochranu. Nikdy predtým v novodobej francúzskej histórii nemusela bývalá hlava štátu nastúpiť do väzenia. Nicolas Sarkozy vždy tvrdil, že je nevinný.