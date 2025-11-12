MAAE vyzýva Irán, aby jej umožnil overiť zásoby obohateného uránu

VIEDEŇ/TEHERÁN - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyzvala v stredu Irán, aby jej umožnil overiť stav zásob obohateného uránu, informovala agentúra AFP.
Agentúra AP predtým napísala, že mala možnosť nahliadnuť do dôvernej správy MAAE. Podľa tejto správy medzinárodná organizácia nedokázala overiť stav iránskych zásob uránu obohateného na úroveň takmer postačujúcu na výrobu jadrových zbraní už od izraelského útoku na Irán počas dvanásťdňovej vojny v júni.
Výzva na okamžité overenie
„Je nevyhnutné, aby agentúra mohla čo najskôr overiť stav doteraz deklarovaných zásob jadrového materiálu v Iráne,“ uviedla MAAE v dôvernej správe. Podľa poslednej správy MAAE zo septembra má Irán 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent čistoty a od 90-percentnej úrovne, ktorá je potrebná na výrobu jadrových zbraní, ho z technického hľadiska delí len krôčik.
Potenciál desiatich bômb
Šéf MAAE Rafael Grossi nedávno v rozhovore pre agentúru AP povedal, že z uvedeného množstva by Irán mohol vyrobiť až desať jadrových bômb. Neznamená to však automaticky, že Irán sa chystá si takéto zbrane skutočne zadovážiť, upozornil Grossi.
Irán má podľa dohody o zárukách, ktorú uzavrel s MAAE, povinnosť vypracovať „osobitnú správu“ v prípade udalostí, akými sú napríklad útok alebo zemetrasenie, pričom musí uviesť miesto a stav zásob jadrového materiálu vrátane vysoko obohateného uránu. Takisto musí uviesť aj stav zariadení zasiahnutých počas vojny v júni, pripomína agentúra AP.
Pozastavená spolupráca
USA v júni zasiahli špeciálnymi bombami a raketami niekoľko iránskych jadrových zariadení a Irán následne pozastavil akúkoľvek spoluprácu s MAAE. Na základe dohody, ktorú Grossi uzavrel v Káhire s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v septembri, však Irán umožnil MAAE vykonať kontrolu v nepoškodených zariadeniach. Po opätovnom uvalení sankcií zo strany OSN však Irán vykonávanie dohody z Káhiry pozastavil, píše agentúra AP.